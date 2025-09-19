БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Дясната опозиция се обединява за обща президентска кандидатура

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Запази

ДСБ са отправили предложение към "Продължаваме Промяната", "Да, България" и "Форум за демократично действие"

дясната опозиция обединява обща президентска кандидатура

ДСБ официално предложи преговори за обща президентска кандидатура на дясната опозиция. Председателят на ДСБ Атанас Атанасов съобщи във Варна, че поканата е към коалиционните партньори от "Да, България" и "Продължаваме промяната" и към кръга "Форум за демократично действие".

Предложението е да бъде свикан общ национален форум, в който да се включат и знакови общественици, извънпарламентарни партии, и независими граждански организации, които имат политическа воля за обединение около общ кандидат за президент.

Предвижда се това да стане чрез стратегическо споразумение между трите партии и Форума за демократично действие, които ще изработят и институционална рамка – работни органи, функции, баланс в представителството. Според Атанас Атанасов форумът трябва да се свика още преди края на тази година.

"Тъй като следващите редовни избори в страната са президентските избори, ние смятаме, че първи започнахме такава кампания и е важно наистина да стигнем до разширяване на периферията на демократичната общност. В тази сложна геополитическа ситуация, в която се намира светът, Европа и България, разбира се, е изключително важно да положим всички усилия човекът, който да застане на начало на държавата като президент и, особено важно, като главнокомандващ на българската армия, да е убеден демократ-евроатлантик".

В предаването "Панорама" съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев също посочи, че работят в пълно единомислие.

Последвайте ни

ТОП 24

Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
1
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
2
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Левски и Лудогорец не си вкараха гол в дербито
3
Левски и Лудогорец не си вкараха гол в дербито
Мариан Маринов: Спирачните колела на АТВ-то упражняват необходимото спирачно усилие
4
Мариан Маринов: Спирачните колела на АТВ-то упражняват необходимото...
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
5
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
МВФ препоръча затягане на колана в следващия бюджет
6
МВФ препоръча затягане на колана в следващия бюджет

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
2
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
3
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
4
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма в София, няма тежки наранявания
5
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма...
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
6
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана

Още от: Политика

Ивайло Мирчев: Трябва да предложим президент, който да се бори с нелегитимния кръг на управление
Ивайло Мирчев: Трябва да предложим президент, който да се бори с нелегитимния кръг на управление
Даниел Митов: Вотът на недоверие беше фейсбук компилация с тролски коментари Даниел Митов: Вотът на недоверие беше фейсбук компилация с тролски коментари
Чете се за: 03:27 мин.
На първо четене: Депутатите решиха парламентът да избира ръководството на НСИ На първо четене: Депутатите решиха парламентът да избира ръководството на НСИ
Чете се за: 00:35 мин.
Кой гарантира сигурността на кабинета? Въпросът скара Борисов и Пеевски Кой гарантира сигурността на кабинета? Въпросът скара Борисов и Пеевски
Чете се за: 04:45 мин.
Премиерът за политическото напрежение и мерките срещу домашната ракия (ОБЗОР) Премиерът за политическото напрежение и мерките срещу домашната ракия (ОБЗОР)
Чете се за: 04:07 мин.
Делян Пеевски с остро писмо към премиера Росен Желязков, иска спешни мерки за проблемите с безводието Делян Пеевски с остро писмо към премиера Росен Желязков, иска спешни мерки за проблемите с безводието
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

70% надценка на цените от борсата до магазина, отчитат от КНСБ
70% надценка на цените от борсата до магазина, отчитат от КНСБ
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Кой гарантира сигурността на кабинета? Въпросът скара Борисов и Пеевски Кой гарантира сигурността на кабинета? Въпросът скара Борисов и Пеевски
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Делото за смъртта на 12-годишната Сияна продължава през октомври Делото за смъртта на 12-годишната Сияна продължава през октомври
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
ЕК представи 19-ия пакет санкции срещу Русия ЕК представи 19-ия пакет санкции срещу Русия
Чете се за: 02:57 мин.
По света
Премиерът за политическото напрежение и мерките срещу домашната...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
На метри от руската граница: Животът в украинския град Золочив
Чете се за: 04:17 мин.
По света
"Дружба" 2 без топла вода и парно за 3 месеца: Хората са...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Тръмп отнема лицензи на телевизионни канали, ако го критикуват
Чете се за: 03:57 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ