Дясната опозиция се обединява за обща президентска кандидатура

ДСБ официално предложи преговори за обща президентска кандидатура на дясната опозиция. Председателят на ДСБ Атанас Атанасов съобщи във Варна, че поканата е към коалиционните партньори от "Да, България" и "Продължаваме промяната" и към кръга "Форум за демократично действие".

Предложението е да бъде свикан общ национален форум, в който да се включат и знакови общественици, извънпарламентарни партии, и независими граждански организации, които имат политическа воля за обединение около общ кандидат за президент.

Предвижда се това да стане чрез стратегическо споразумение между трите партии и Форума за демократично действие, които ще изработят и институционална рамка – работни органи, функции, баланс в представителството. Според Атанас Атанасов форумът трябва да се свика още преди края на тази година.

"Тъй като следващите редовни избори в страната са президентските избори, ние смятаме, че първи започнахме такава кампания и е важно наистина да стигнем до разширяване на периферията на демократичната общност. В тази сложна геополитическа ситуация, в която се намира светът, Европа и България, разбира се, е изключително важно да положим всички усилия човекът, който да застане на начало на държавата като президент и, особено важно, като главнокомандващ на българската армия, да е убеден демократ-евроатлантик".

В предаването "Панорама" съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев също посочи, че работят в пълно единомислие.