Ивайло Мирчев: Трябва да предложим президент, който да се бори с нелегитимния кръг на управление

"Президент с подкрепата на Пеевски не може да бъде излъчен. Нашата задача е да предложим на обществото приемлива фигура на президент, който гледа на Запад и има смелост да се пребори с нелегитимния кръг, който управлява България". Това коментира в "Панорама" депутатът от ПП-ДБ Ивайло Мирчев по повод обединението на ДСБ, "Продължаваме промяната", "Да, България" и "Форум за демократично действие".

Попитан какви са били ползите от петия вот на недоверие, Мирчев отговори:

"Управляващите се скараха. Бойко Борисов и Пеевски днес са в тежък скандал - в рамките на шегата, разбира се. Ясно е, че имаме завладяна държава, това се видя на този вот на недоверие, на дебатите. Ясно е, че един нелегитимен център на власт е завладял институциите и на върха му е Делян Пеевски".

Според депутата държавата има трима премиери - един номинален, един, на който "много му се иска да е премиер" и "премиер номер 3, от вчера известен като "голямото Д":

"Днес каза, че се обажда на министрите и им дава задачи. Не попитах г-н Митов какви задачи му даде днес Делян Пеевски. Но когато този, който доскоро се обявяваше за опозиция, излезе и каже "аз се обаждам на министрите и им давам задачи" и след това нито премиерът, нито министърът го опровергаят, ние в каква държава живеем?"

Ивайло Мирчев заяви, че има и доказателства за завладяването на държавата - показа снимки на изгорени камиони за боклук и обясни, че били на турска фирма, която искала да участва в търга за сметопочистване на София, но, по думите му, била сплашена.

"Вчера, когато се отварят офертите, фирмата отказва да отвори своята. Оферта отваря само една филм, свързана с небезизвестния Таки, който пък е свързан с Пеевски. Резултатът за София - цената на боклука от 66 милиона става 188 милиона. Това е завладяната държава".

Даниел Митов, също гост в студиото, отговори, че СДВР е започнала моментално разследване и е образувано досъдебно производство. Според министъра това е опит за оправдаване невъзможността на Столичната общиа да си проведе търговете навреме. Двамата продължиха да си разменят реплики в студиото, като Мирчев каза на Митов, че "още не е късно да си подаде оставката", а той му отговори: "не е късно и вие да излезете от парламента".

ПП-ДБ винаги са били принципни и на правилната геополитическа позиция - независимо дали става дума за изказвания на президента или на изпълнителната власт, категоричен е Ивайло Мирчев.