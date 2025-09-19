БНТ
Новините 19.09.2025г.
от
БНТ
23:05, 19.09.2025
Деца
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
23:02, 19.09.2025
15 000 жертви на "тихия убиец" в европейските градове
21:57, 19.09.2025
Ивайло Мирчев: Трябва да предложим президент, който да се бори с...
21:50, 19.09.2025
Петър Касабов и Тайбе Юсеин разказаха как се чувстват в състава на...
21:42, 19.09.2025
Даниел Митов: Вотът на недоверие беше фейсбук компилация с тролски...
21:30, 19.09.2025
Технически изправно е АТВ-то, ранило петима души в Слънчев бряг
21:16, 19.09.2025
15-годишна сага: Столичната община е осъдена да премести...
21:12, 19.09.2025
Малхас Амоян: Днес беше моят ден
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Мариан Маринов: Спирачните колела на АТВ-то упражняват необходимото...
Левски и Лудогорец не си вкараха гол в дербито
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
МВФ препоръча затягане на колана в следващия бюджет
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма...
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
15 000 жертви на "тихия убиец" в европейските градове
Уил Смит и „фалшивата“ тълпа с AI
14:33, 19.09.2025
Чете се за: 01:00 мин.
Съседите за Робърт Редфорд
14:05, 19.09.2025
Чете се за: 00:42 мин.
В Гърция бурен вятър спря фериботите
13:54, 19.09.2025
Чете се за: 00:30 мин.
Новините 18.09.2025 г.
00:10, 19.09.2025
Чете се за: 00:25 мин.
Снимките на продължението на "Дяволът носи Прада" ще се проведат в Италия през октомври
14:09, 18.09.2025
Чете се за: 00:55 мин.
Водещи новини
70% надценка на цените от борсата до магазина, отчитат от КНСБ
19:31, 19.09.2025 (обновена)
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Кой гарантира сигурността на кабинета? Въпросът скара Борисов и Пеевски
20:09, 19.09.2025
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Делото за смъртта на 12-годишната Сияна продължава през октомври
15:39, 19.09.2025 (обновена)
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
ЕК представи 19-ия пакет санкции срещу Русия
16:41, 19.09.2025 (обновена)
Чете се за: 02:57 мин.
По света
Премиерът за политическото напрежение и мерките срещу домашната...
19:24, 19.09.2025
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
На метри от руската граница: Животът в украинския град Золочив
20:47, 19.09.2025
Чете се за: 04:17 мин.
По света
"Дружба" 2 без топла вода и парно за 3 месеца: Хората са...
20:56, 19.09.2025 (обновена)
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Тръмп отнема лицензи на телевизионни канали, ако го критикуват
17:58, 19.09.2025 (обновена)
Чете се за: 03:57 мин.
По света
