"Капана фест" в Пловдив отбелязва 10 години

Един от емблематичните фестивали на Пловдив - "Капана фест", отбелязва 10 години. Богата музикална програма и значими културни прояви, като 10% от продажбата на билети за концертите и 100% от билетите за представлението на Пловдивския куклен театър, ще бъдат предоставени за лечението на деца.

Самата атмосфера на фестивала ще усетят всички, които по-късно дойдат днес тук - срещу Централната поща, или иначе казано, пространството пред Царсимеоновата градина, точно над улица "Гладстон". И тази година програмата на емблематичния фестивал е изключително атрактивна - с много музика, вкусна храна, базар на ръчни творби и срещи с различни автори.

И най-важното – хора с отворени сърца, защото юбилейното издание на "Капана фест" има амбицията да бъде повече от празник, да бъде послание и силен глас на общността. И тук идва подкрепата към кампанията "Нито едно дете повече". 10% от оборота от продажбата на билети за концертите и 100% от оборота на представленията на Държавен куклен театър - Пловдив ще бъдат предоставени за лечение на деца, пострадали при катастрофи.

"Капана фест" апелира за безопасно движение и срещу безотговорното шофиране и корупционните практики, които го толерират.

Вижте прякото включване на Деница Торньова