БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

"Капана фест" в Пловдив отбелязва 10 години

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Деница Торньова
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Запази

Тази година фестивалът е с кауза в подкрепа на деца, пострадали при катастрофи

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Един от емблематичните фестивали на Пловдив - "Капана фест", отбелязва 10 години. Богата музикална програма и значими културни прояви, като 10% от продажбата на билети за концертите и 100% от билетите за представлението на Пловдивския куклен театър, ще бъдат предоставени за лечението на деца.

Самата атмосфера на фестивала ще усетят всички, които по-късно дойдат днес тук - срещу Централната поща, или иначе казано, пространството пред Царсимеоновата градина, точно над улица "Гладстон". И тази година програмата на емблематичния фестивал е изключително атрактивна - с много музика, вкусна храна, базар на ръчни творби и срещи с различни автори.

И най-важното – хора с отворени сърца, защото юбилейното издание на "Капана фест" има амбицията да бъде повече от празник, да бъде послание и силен глас на общността. И тук идва подкрепата към кампанията "Нито едно дете повече". 10% от оборота от продажбата на билети за концертите и 100% от оборота на представленията на Държавен куклен театър - Пловдив ще бъдат предоставени за лечение на деца, пострадали при катастрофи.

"Капана фест" апелира за безопасно движение и срещу безотговорното шофиране и корупционните практики, които го толерират.

Вижте прякото включване на Деница Торньова

#капана фест #Пловдив

Последвайте ни

ТОП 24

Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
1
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
2
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Левски и Лудогорец не си вкараха гол в дербито
3
Левски и Лудогорец не си вкараха гол в дербито
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
4
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
5
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
МВФ препоръча затягане на колана в следващия бюджет
6
МВФ препоръча затягане на колана в следващия бюджет

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
2
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
3
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
4
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма в София, няма тежки наранявания
5
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма...
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
6
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана

Още от: Любопитно

Звездна раздяла: Моника Белучи и Тим Бъртън вече не са двойка
Звездна раздяла: Моника Белучи и Тим Бъртън вече не са двойка
"Хората се смеят и после мислят": Раздадоха Антинобеловите награди (СНИМКИ) "Хората се смеят и после мислят": Раздадоха Антинобеловите награди (СНИМКИ)
Чете се за: 02:17 мин.
Мадона планира да издаде нов албум през 2026 г. Мадона планира да издаде нов албум през 2026 г.
Чете се за: 01:42 мин.
Продават на търг картина на Пикасо Продават на търг картина на Пикасо
Чете се за: 00:30 мин.
Учени създадоха видеомодел на звездообразуващи области в Млечния път Учени създадоха видеомодел на звездообразуващи области в Млечния път
Чете се за: 01:47 мин.
Град върху пепел: възходът и падението на Троя (СНИМКИ) Град върху пепел: възходът и падението на Троя (СНИМКИ)
Чете се за: 04:57 мин.

Водещи новини

Българското МВнР: Нахлуването на руски изтребители над Естония е провокация
Българското МВнР: Нахлуването на руски изтребители над Естония е...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Натоварен трафик в цялата страна за поредицата почивни дни Натоварен трафик в цялата страна за поредицата почивни дни
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Пловдив затваря центъра за движение на стари коли Пловдив затваря центъра за движение на стари коли
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
70% надценка на цените от борсата до магазина, отчитат от КНСБ 70% надценка на цените от борсата до магазина, отчитат от КНСБ
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Премиерът за политическото напрежение и мерките срещу домашната...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
На метри от руската граница: Животът в украинския град Золочив
Чете се за: 04:17 мин.
По света
"Дружба" 2 без топла вода и парно за 3 месеца: Хората са...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
"Капана фест" в Пловдив отбелязва 10 години
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ