За първи път: Фестивал на електромобилността се провежда в Бургас

Фестивал на електромобилността се провежда за първи път в Бургас. В него взимат участие около 400 собственици на електромобили от цялата страна.

На Морска гара са изложени едни от най-новите модели коли, а при желание посетителите могат да шофират електромобилите в специално обособена тест драйв зона. Бургас е един от най-добре обезпечените градове в страната по брой публични зарядни точки за електромобили, като се нарежда след София и Пловдив.

Събитието има за цел да насърчи устойчивата градска среда, както и да повиши информираността за предимствата на зеления транспорт, който става все по-предпочитан от шофьорите през последните години.

Инициативата е част от Европейската седмица на мобилността, която за 12-та поредна година се провежда в морския град. Фестивалът ще завърши с атрактивно вечерно светлинно шоу с електромобили.