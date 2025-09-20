БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

За първи път: Фестивал на електромобилността се провежда в Бургас

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Запази

Във фестивала участват около 400 собственици на електромобили от цялата страна

Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Фестивал на електромобилността се провежда за първи път в Бургас. В него взимат участие около 400 собственици на електромобили от цялата страна.

На Морска гара са изложени едни от най-новите модели коли, а при желание посетителите могат да шофират електромобилите в специално обособена тест драйв зона. Бургас е един от най-добре обезпечените градове в страната по брой публични зарядни точки за електромобили, като се нарежда след София и Пловдив.

Събитието има за цел да насърчи устойчивата градска среда, както и да повиши информираността за предимствата на зеления транспорт, който става все по-предпочитан от шофьорите през последните години.

Инициативата е част от Европейската седмица на мобилността, която за 12-та поредна година се провежда в морския град. Фестивалът ще завърши с атрактивно вечерно светлинно шоу с електромобили.

Димо Колчев, изп. директор на компания за зарядна инфраструктура: “На първо място екологичната част, която е това към което се стремим, удобството, бързината. В България има малко над 24 хиляди регистрирани автомобила, а средният темп на нарастване миналата година беше около 3-4% на месец. В момента този процент е по-висок. По отношение на брой автомобили на глава от население ние сме на дъното.”

Дани Рангелов, собственик на електромобил: “Ние най-често харесваме в тях динамиката, която имат. Също, ако ги зареждате вкъщи са изключително евтини за употреба. Пробегът, който ние правихме като семейство с два електроавтомобила, беше от порядъка на 3000-4000 км на месец и това ни струваше между 130 и 160 лв. Ако го сметнете в дизел, ще бъде може би между 5 и 10 пъти повече.”

#Бургас #електрически коли #електроавтомобил #европейска седмица на мобилността #електрически автомобили #електромобили

Последвайте ни

ТОП 24

Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
1
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
2
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
НА ЖИВО: Световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
3
НА ЖИВО: Световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Левски и Лудогорец не си вкараха гол в дербито
4
Левски и Лудогорец не си вкараха гол в дербито
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
5
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
Срещу мръсния въздух: Пловдив затваря центъра за движение на стари коли
6
Срещу мръсния въздух: Пловдив затваря центъра за движение на стари...

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
2
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
3
Почина отец Иван от Нови хан
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма в София, няма тежки наранявания
4
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма...
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
5
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
6
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана

Още от: Екология

Заради преливащи контейнери: Поредна глоба за сметопочистващата фирма във Варна
Заради преливащи контейнери: Поредна глоба за сметопочистващата фирма във Варна
Очи в очи с хищник: Евакуираха семейство заради набези на мечки в Севлиевско Очи в очи с хищник: Евакуираха семейство заради набези на мечки в Севлиевско
Чете се за: 05:05 мин.
Мечка и двете ѝ малки слязоха до водопад над Карлово Мечка и двете ѝ малки слязоха до водопад над Карлово
7411
Чете се за: 02:15 мин.
Протест в Локорско и кв. "Кремиковци": Местните хора не искат кариера за строителни материали Протест в Локорско и кв. "Кремиковци": Местните хора не искат кариера за строителни материали
Чете се за: 04:25 мин.
Над два милиарда души по света нямат достъп до безопасна питейна вода Над два милиарда души по света нямат достъп до безопасна питейна вода
Чете се за: 00:55 мин.
След пожара в Пирин – пустош, безводие и унищожени местообитания След пожара в Пирин – пустош, безводие и унищожени местообитания
Чете се за: 03:35 мин.

Водещи новини

След нахлуването на изтребители над Естония: Руското военно министерство отрече да е имало нарушение
След нахлуването на изтребители над Естония: Руското военно...
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Кибератака на големи европейски летища Кибератака на големи европейски летища
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Пеевски получи отговор от премиера за работата по кризата с водите Пеевски получи отговор от премиера за работата по кризата с водите
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Натоварен трафик в цялата страна за поредицата почивни дни Натоварен трафик в цялата страна за поредицата почивни дни
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Мегазвездата Енрике Иглесиас пее тази вечер на стадион "Васил...
Чете се за: 01:30 мин.
Регионални
"Капана фест" в Пловдив отбелязва 10 години
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Катедралата Нотр Дам в пълния ѝ блясък: Камбанариите отварят отново...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
"Саграда фамилия" в Барселона скоро ще бъде най-високата...
Чете се за: 03:52 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ