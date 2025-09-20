БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Слънчево и топло време до сряда, валежи и захлаждане в четвъртък

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Снимка: БГНЕС
Предстои да навлезем в септември вече по-осезаемо след средата на следващата седмица - с чувствително захлаждане, а и с нова валежна обстановка още в сряда. Дотогава следобед ще е по-топло от обичайното, с дневни температури около и над 30°, и предимно слънчево време.

Както ще се задържи и днес. Увеличения на облачността се очакват в Източна България. Там ще духа умерен вятър от североизток, в останалата част от страната ще е слаб. Температурите ще са между 25° и 30°, по морето - от 23° до 25°, в София - около 26°.

През нощта ще е ясно и почти тихо. Сутрин ще е все така хладно с преобладаващи минимални температури между 10° и 15°, в София - около 11°. Дневните ще са с още градус по-високи от днес - между 26° и 31°, в София - около 28°. Преди обяд в Източна България ще бъде с ниска облачност, но през деня ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб до умерен източен вятър.

Слънчево ще е по Черноморието, преди обяд главно над южното крайбрежие с ниска облачност. Вятърът ще е с посока от изток, до умерен. Максималните температури ще са от 24° до 28°. Водата е 23°-24°. Вълнението на морето първоначално ще отслабне, но към края на деня отново ще се усили до умерено.

И в планините ще преобладава слънчево време. Вятърът ще отслабне, ще бъде слаб до умерен с посока от изток. Дневните температурите ще се повишат с 1-2° градуса и ще са от 16° на Алеко, 19-20° в Пампорово и Боровец, до 25° в Банско.

През новата седмица сутрин ще остане доста хладно, но дневните температури ще продължат да се повишават. Ще бъде слънчево, с изключение на източните райони в часовете до обяд - там ще бъде със значителна ниска облачност. В сряда ще започне да се увеличава и високата и средна облачност. В четвъртък на места главно в източните и в планинските райони се очакват валежи, предимно слаби. Вятърът ще се ориентира от североизток, ще се усили и дневните температури ще се понижат с между 5 и 7 градуса.

#слънчево и топло #предимно слънчево време #времето #прогноза за времето #новини в Метрото

