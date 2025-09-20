Пожар избухна в Южната промишлена зона в Бургас (ВИДЕО)

Пожар избухна в Южната промишлена зона в Бургас в близост до магазин за строителни материали и домашни потреби. Инцидентът е станал малко след 13:00 часа днес.

От пожарната служба в града заявиха за БНТ, че са се запалили пластмасови контейнери на сметопочистваща фирма, отпадъци и автомобилни гуми.

На мястото на пожара са изпратени няколко противопожарни екипа. Няма опасност за жителите на близкия к-с “Меден рудник”.

снимка и видео: Елеана Цанова