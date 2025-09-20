Трима души загинаха при голяма руска атака срещу Украйна

Трима загинали и десетки ранени при голяма руска въздушна атака срещу Украйна. На фона на зачестяващите подобни атаки, украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че ще се срещне с Доналд Тръмп в Ню Йорк.

Основната тема на разговор на двамата президенти ще са санкциите срещу Русия. По данни на украинската армия Русия е изпратила близо 600 дрона и е изстреляла 40 ракети. Поразени са 9 региона, сред които Днипропетровск, Суми, Одеса и Харков.

Цели на нападението са били инфраструктура, цивилни производствени компании и жилищни райони в различни области на страната. Полски и съюзнически самолети на НАТО бяха вдигнати в отговор на руската атака по Западна Украйна, за да бранят полското въздушното пространство, след като руски дронове го нарушиха по-рано този месец.