След кибератаката: Транспортен хаос и отложени полети на основни европейски летища

Транспортен хаос на няколко европейски летища - отменени и забавени полети на аерогарите в Брюксел, Берлин и Лондон. Причината - кибератака срещу доставчик на услуги за обслужване на пътниците. Проблеми се появиха при чекирането на багаж и издаването на бордни карти. Засегнатата компания работи по отстраняването на проблема, но все още не е ясно кога ще се случи това.

Кибератаката към софтуера, който масово се използва за обработка на пътническия поток, засегна повечето авиокомпании, с изключение на "Бритиш Еъруейз", която работи на резервна система. Всички останали обработват пътниците ръчно – багажът се маркира на място, а бордните карти се проверяват по телефона.

Освен Лондон, тежко засегнати са Брюксел и Берлин. В белгийската столица част от полетите вече са отменени, а "Евроконтрол" поиска авиокомпаниите да намалят наполовина разписанието си до понеделник.

В Ирландия последиците бяха двойни – освен че кибератаката затрудни обработката на пътниците на летищата в Дъблин и Корк, Терминал 2 в Дъблин беше евакуиран като предпазна мярка заради съмнителен предмет. На място пристигнаха сапьорски екипи, а пътниците бяха отведени към сборни пунктове. Полетите временно бяха засегнати, което предизвика допълнителни забавяния и напрежение сред чакащите.

"Справиха се много добре, така че сега имаме ръчно издадена бордна карта и би трябвало да сме получили още един имейл, ще видим по-късно", казаха Инес Платтьо и Рой Вермеирен, пътници.

Засега няма информация кой стои зад пробива. Експерти не изключват и сценарий, при който целта на атаката е изнудване за пари. "Знаем за свързано с кибератака нарушаване работата на нашия софтуер на няколко летища", казаха от засегнатата американска компания, собственик на софтуера, и добавиха, че въздействието "е ограничено до електронната регистрация на клиентите и оставянето на багаж". Уверенията са, че се работи за възстановяване на системите възможно най-бързо.

Според анализатори, кибератаката е показала колко уязвим може да бъде секторът заради зависимостта си от дигиталните системи. От засегнатите летища съветват пътниците да проверяват полетите си предварително и да не идват твърде рано, за да не се създава допълнително струпване.