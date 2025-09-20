БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Жечо Станков за казуса "Дружба": Няма да...
Чете се за: 04:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

След кибератаката: Транспортен хаос и отложени полети на основни европейски летища

Васил Христов от Васил Христов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Запази

Все още не е ясно кой стои зад пробива

кибератака - летища - Европа
Снимка: БТА
Слушай новината

Транспортен хаос на няколко европейски летища - отменени и забавени полети на аерогарите в Брюксел, Берлин и Лондон. Причината - кибератака срещу доставчик на услуги за обслужване на пътниците. Проблеми се появиха при чекирането на багаж и издаването на бордни карти. Засегнатата компания работи по отстраняването на проблема, но все още не е ясно кога ще се случи това.

Кибератаката към софтуера, който масово се използва за обработка на пътническия поток, засегна повечето авиокомпании, с изключение на "Бритиш Еъруейз", която работи на резервна система. Всички останали обработват пътниците ръчно – багажът се маркира на място, а бордните карти се проверяват по телефона.

Освен Лондон, тежко засегнати са Брюксел и Берлин. В белгийската столица част от полетите вече са отменени, а "Евроконтрол" поиска авиокомпаниите да намалят наполовина разписанието си до понеделник.

В Ирландия последиците бяха двойни – освен че кибератаката затрудни обработката на пътниците на летищата в Дъблин и Корк, Терминал 2 в Дъблин беше евакуиран като предпазна мярка заради съмнителен предмет. На място пристигнаха сапьорски екипи, а пътниците бяха отведени към сборни пунктове. Полетите временно бяха засегнати, което предизвика допълнителни забавяния и напрежение сред чакащите.

"Справиха се много добре, така че сега имаме ръчно издадена бордна карта и би трябвало да сме получили още един имейл, ще видим по-късно", казаха Инес Платтьо и Рой Вермеирен, пътници.

Засега няма информация кой стои зад пробива. Експерти не изключват и сценарий, при който целта на атаката е изнудване за пари. "Знаем за свързано с кибератака нарушаване работата на нашия софтуер на няколко летища", казаха от засегнатата американска компания, собственик на софтуера, и добавиха, че въздействието "е ограничено до електронната регистрация на клиентите и оставянето на багаж". Уверенията са, че се работи за възстановяване на системите възможно най-бързо.

Според анализатори, кибератаката е показала колко уязвим може да бъде секторът заради зависимостта си от дигиталните системи. От засегнатите летища съветват пътниците да проверяват полетите си предварително и да не идват твърде рано, за да не се създава допълнително струпване.

#летища #транспортен хаос #кибератака #Европа

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
1
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Левски и Лудогорец не си вкараха гол в дербито
2
Левски и Лудогорец не си вкараха гол в дербито
НА ЖИВО: Финалите на световното първенство по борба в Загреб
3
НА ЖИВО: Финалите на световното първенство по борба в Загреб
Срещу мръсния въздух: Пловдив затваря центъра за движение на стари коли
4
Срещу мръсния въздух: Пловдив затваря центъра за движение на стари...
Второ огнище пламна край село Горнослав
5
Второ огнище пламна край село Горнослав
Мегазвездата Енрике Иглесиас пее тази вечер на стадион "Васил Левски"
6
Мегазвездата Енрике Иглесиас пее тази вечер на стадион "Васил...

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
2
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
3
Почина отец Иван от Нови хан
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма в София, няма тежки наранявания
4
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма...
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
5
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
6
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от...

Още от: Европа

Естония иска задействане на член 4 на НАТО заради руските изтребители
Естония иска задействане на член 4 на НАТО заради руските изтребители
Трима души загинаха при голяма руска атака срещу Украйна Трима души загинаха при голяма руска атака срещу Украйна
Чете се за: 01:02 мин.
Октоберфест 2025 започна в Мюнхен (СНИМКИ) Октоберфест 2025 започна в Мюнхен (СНИМКИ)
Чете се за: 01:02 мин.
Вицепрезидентът Илияна Йотова е гост на етнофестивала "Единство в многообразието" в Тараклия Вицепрезидентът Илияна Йотова е гост на етнофестивала "Единство в многообразието" в Тараклия
Чете се за: 01:40 мин.
След нахлуването на изтребители над Естония: Руското военно министерство отрече да е имало нарушение След нахлуването на изтребители над Естония: Руското военно министерство отрече да е имало нарушение
Чете се за: 04:20 мин.
Кибератака на големи европейски летища Кибератака на големи европейски летища
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

Жечо Станков за казуса "Дружба": Няма да допусна 90 дни хората да са без топла вода и парно
Жечо Станков за казуса "Дружба": Няма да допусна 90 дни...
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Покачването на цените ще продължи до края на годината, прогнозират икономисти Покачването на цените ще продължи до края на годината, прогнозират икономисти
Чете се за: 05:02 мин.
Икономика
След кибератаката: Транспортен хаос и отложени полети на основни европейски летища След кибератаката: Транспортен хаос и отложени полети на основни европейски летища
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Естония иска задействане на член 4 на НАТО заради руските изтребители Естония иска задействане на член 4 на НАТО заради руските изтребители
Чете се за: 04:55 мин.
По света
Второ огнище пламна край село Горнослав
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Трима души загинаха при голяма руска атака срещу Украйна
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Пожар избухна в Южната промишлена зона в Бургас (ВИДЕО)
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Мегазвездата Енрике Иглесиас пее тази вечер на стадион "Васил...
Чете се за: 01:30 мин.
Регионални
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ