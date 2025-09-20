БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Българите - втори по лишения в Европа

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Даниела Димитрова
A+ A-
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Запази

За какво не ни стигат парите?

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

България е далеч от хуманитарна криза, но за сметка на това сме на второ място по материални и социални лишения в Европейския съюз.

Данните на Евростат показват, че 8% от децата под 18 години са изпитвали лишения от храна, отопление или дрехи. При възрастните хора лишенията са част от живота на 5% от населението.

В подобно положение, според данните са Румъния и Гърция. За сметка на това в Словения, Хърватия и Полша се лишават най-малко. Проверихме доколко данните са съпоставими за живеещите в Русе.

Вижте повече в репортажа

#лишения #Русе #бедност

Последвайте ни

ТОП 24

Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
1
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
2
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Левски и Лудогорец не си вкараха гол в дербито
3
Левски и Лудогорец не си вкараха гол в дербито
НА ЖИВО: Финалите на световното първенство по борба в Загреб
4
НА ЖИВО: Финалите на световното първенство по борба в Загреб
Срещу мръсния въздух: Пловдив затваря центъра за движение на стари коли
5
Срещу мръсния въздух: Пловдив затваря центъра за движение на стари...
Второ огнище пламна край село Горнослав
6
Второ огнище пламна край село Горнослав

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
2
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
3
Почина отец Иван от Нови хан
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма в София, няма тежки наранявания
4
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма...
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
5
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
6
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана

Още от: Общество

Няма промяна в полетите на софийското летище след кибератаката в няколко европейски града
Няма промяна в полетите на софийското летище след кибератаката в няколко европейски града
70% надценка на цените от борсата до магазина, отчитат от КНСБ 70% надценка на цените от борсата до магазина, отчитат от КНСБ
Чете се за: 01:52 мин.
България присъди първо място на млади таланти от Украйна и Молдова България присъди първо място на млади таланти от Украйна и Молдова
Чете се за: 01:17 мин.
Новият формат на НВО по математика: 6 задачи ще съдържат понятия от природните науки Новият формат на НВО по математика: 6 задачи ще съдържат понятия от природните науки
Чете се за: 02:05 мин.
Ще бъдат ли одобрявани учителите по религия от митрополиите? Ще бъдат ли одобрявани учителите по религия от митрополиите?
Чете се за: 04:07 мин.
НСО с мерки за сигурност за честванията за Деня на независимостта във Велико Търново НСО с мерки за сигурност за честванията за Деня на независимостта във Велико Търново
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

Покачването на цените ще продължи до края на годината, прогнозират икономисти
Покачването на цените ще продължи до края на годината, прогнозират...
Чете се за: 05:02 мин.
Икономика
Няма промяна в полетите на софийското летище след кибератаката в няколко европейски града Няма промяна в полетите на софийското летище след кибератаката в няколко европейски града
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Второ огнище пламна край село Горнослав Второ огнище пламна край село Горнослав
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Трима души загинаха при голяма руска атака срещу Украйна Трима души загинаха при голяма руска атака срещу Украйна
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Пожар избухна в Южната промишлена зона в Бургас (ВИДЕО)
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
След нахлуването на изтребители над Естония: Руското военно...
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Мегазвездата Енрике Иглесиас пее тази вечер на стадион "Васил...
Чете се за: 01:30 мин.
Регионални
Октоберфест 2025 започна в Мюнхен (СНИМКИ)
Чете се за: 01:02 мин.
Европа
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ