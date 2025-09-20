Българите - втори по лишения в Европа

България е далеч от хуманитарна криза, но за сметка на това сме на второ място по материални и социални лишения в Европейския съюз.

Данните на Евростат показват, че 8% от децата под 18 години са изпитвали лишения от храна, отопление или дрехи. При възрастните хора лишенията са част от живота на 5% от населението.

В подобно положение, според данните са Румъния и Гърция. За сметка на това в Словения, Хърватия и Полша се лишават най-малко. Проверихме доколко данните са съпоставими за живеещите в Русе.

