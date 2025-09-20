Естония иска задействане на член 4 на НАТО заради руските изтребители

Реакции след нахлуването на три руски изтребителя във въздушното пространство на Естония - освен че правителството поиска задействане на член четвърти от договора за НАТО, редица европейски лидери осъдиха действията на Русия и ги определиха като поредна провокация. Президентът на Чехия Петър Павел дори прикани НАТО за военен отговор. Според Москва - въздушното пространство на Естония не е било нарушено.

"Подобно нарушение е напълно неприемливо. Правителството на Естония реши да поиска консултации по член 4 на НАТО", заяви Кристен Михал, министър-председател на Естония.

Реакцията на естонския премиер часове след нахлуването на три руски изтребителя във въздушното пространство на Естония. Според официалните данни руските машини са влезли от североизток и са прихванати от финландски самолети над Финския залив. След нахлуването им във въздуха са вдигнати и италиански изтребители, базирани в Естовния, които са ескортира руските машини.

Естонското правителство твърди, че руските самолети не са имали летателни планове, били са с изключени транспондери и не са имали радиовръзка с естонския въздушен контрол. От руското министерство на отбраната бяха категорични, че нарушение на ничие въздушно пространство не е имало.

"На 19 септември три руски изтребителя МиГ-31 са извършили планов полет от Карелия до летище в Калининградска област. Полетът е минал при строго спазване на международните правила за използване на въздушното пространство, без да бъдат нарушавани границите на други държави, което се потвърждава от средствата за обективен контрол. По време на полета руските самолети не са се отклонявали от предварително съгласуване трасе и не са нарушавали въздушното пространство на Естония", се казва в изявлението.

Руски самолети нарушават естонското въздушно пространство за пети път през тази година, но това е най-сериозното им задържане - 12 мин. Необходима е незабавна реакция - мението на лидери и експерти.

"За нас е важно НАТО да покаже на Путин, а и на съюзниците ни, че Алиансът е единен, и че ние приемаме тази ситуация много сериозно, защото тя е много сериозна", коментира Маргус Цахкна, министър на външните работи на Естония.

И въпреки че генералният секретар на НАТО Марк Рюте приветства "бързата и решителна" реакция на Алианса, Естония поиска задействане на член четвърти. Той дава начало на спешни консултации за колективната отбрана. За този месец искане за член 4 се случва за втори път - Полша направи това на 10 септември, след като руски дронове навлязоха в нейното въздушно пространство. Преди това руски самолети нарушаваха въздушното пространство и на Румъния.

Редица държави, сред които Франция, Великобритания осъдиха действията на Русия и отново ги определиха като провокация. Изправени сме преди системно тестване на НАТО, каза министърът на отбраната на Литва.

"Мисля, че операция "Източен страж" трябва да бъда разгърната в пълния си мащаб и възможности, разпределени възможно най-бързо по границата на Русия, Полша, Литва, Латвия, Естония и Финландия. Поставени сме в ситуация, в която ни подлагат на тест всеки ден", каза Довиле Сакалиене, министър на отбраната на Литва.

Операцията "Източен страж" беше обявена след навлизането на руски дронове във въздушното пространство на Полша. Целта ѝ е за укрепване на отбраната на източния фланг и включва различни ресурси, интегриращи въздушни и наземни бази. "Не ми харесва, може да се окаже голям проблем" - така Доналд Тръмп коментира нарушаването на естонското въздушно пространство от руски самолети.