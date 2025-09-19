Кая Калас за руските изтребители в Естония: Изключително опасна провокация

Путин изпитва решителността на Запада, заяви тя
Върховният представител по външните въпроси на ЕС Кая Калас реагира остро на навлизането на руски изтребители в естонското въздушно пространство.
Калас, която е бивш премиер на страната, определи случая като "изключително опасна провокация" и отбелязва, че това е третото нарушение на въздушното пространство на европейска държава от руска страна.
"Европейският съюз е наълно солидарен с Естония. В контакт съм с естонското правителство. Ще продължим да подкрепяме държавите членки в подсилването на отбраната им с европейски ресурси. Путин изпитва решителността на Запада. Не трябва да показваме слабост", написа Калас в социалната мрежа X.
Today's violation of Estonia's airspace by Russian military aircraft is an extremely dangerous provocation.— Kaja Kallas (@kajakallas) September 19, 2025
This marks the third such violation of EU airspace in days and further escalates tensions in the region.
The EU stands in full solidarity with Estonia (1/2)