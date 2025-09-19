БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Кая Калас за руските изтребители в Естония: Изключително опасна провокация

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Путин изпитва решителността на Запада, заяви тя

кая калас руските изтребители естония изключително опасна провокация
Върховният представител по външните въпроси на ЕС Кая Калас реагира остро на навлизането на руски изтребители в естонското въздушно пространство.

Калас, която е бивш премиер на страната, определи случая като "изключително опасна провокация" и отбелязва, че това е третото нарушение на въздушното пространство на европейска държава от руска страна.

"Европейският съюз е наълно солидарен с Естония. В контакт съм с естонското правителство. Ще продължим да подкрепяме държавите членки в подсилването на отбраната им с европейски ресурси. Путин изпитва решителността на Запада. Не трябва да показваме слабост", написа Калас в социалната мрежа X.

