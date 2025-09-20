Покачването на цените ще продължи до края на годината, прогнозират икономисти

Покачването на цените у нас ще продължи до края на годината, като инфлацията ще се задържи около 5% вместо първоначално планираните в бюджета 2,8 на сто. Това показват прогнозите на икономисти. През август годишната инфлация достигна до 5,3%, което се дължи на поскъпване на храните, облеклото и обувките, образованието и ресторантьорския бизнес. Ръстът на инфлацията беше забелязан вчера и от МВФ, които са на мисия у нас.

Препоръките им за справяне са две - осигуряване на повече пари чрез смяна на данъчния модел и намаляване на социалните разходи. След като през миналата година покачването на цените се успокои, сега отново инфлацията е по-голяма.

"Просто с парите, с които преди отиваш и пълниш потребителската кошница за две, три седмици, сега със същите пари си купуваш храна за два дена", коментира Десислава Даскалова - държавен служител. "Пилешкото се беше повишило, свинското се беше повишило, кашкавал, сирене. Зеленчуците паднаха, не всички, разбира се", каза Маргарита Краева.

Даринка Харизанова е на 64 години, работила е цял живот като шивачка в Русе и понеже работодателите ѝ са я осигурявали на минимална заплата, получава и минимална пенсия от 630 лева.

"Много рядко има месо на трапезата, защото с тия пенсии много пари отиват за лекарства и сметки. На концерти много пъти съм искала да отида, имам любими певци, които идват тука, но не мога да си го позволя", разказва тя.

По данни на НСИ натрупаната за последните три години инфлация е 18,3%, а за последните пет години - 37,9 на сто. Потребителската кошница на най-бедните 20% от домакинствата показва увеличение през август. Годишната инфлация до момента е 5,3%.

"Едва ли инфлацията ще тръгне надолу, изглежда като положителния сценарии да се задържим на тези нива 4-5%, провокирано от много фактори", коментира Петър Ганев, главен икономист в Института за пазарна икономика.

Икономистът посочва, че една от причините за новото повишаване на инфлацията е действащият бюджет.

"Ние сме в икономиката, в която бюджетът харчи много, голям бюджетен дефицит, тоест, наливат се пари в икономиката от страна на държавата. Много сериозен ръст на заплатите, на първо място сме по разходите за труд в Европа, бием и Румъния въпреки техния голям бюджетен дефицит и инфлация".

Затова и за да намалее инфлацията, трябва да бъдат заложени мерки в следващия бюджет, съветват от МВФ.

"Най-важното е да овладеете повишаването на разходите за възнаграждения в публичния сектор и освен това много от социалните плащания са обвързани или с минималната, или със средната работна заплата. Много е важно някои от тези разходи да бъдат развързани буквално", посочи Фабиен Борнхорст, водещ мисията на МВФ.

Оттам обаче смятат, че това няма да е достатъчно, а е нужна и промяна на данъчната система, така че високо платените служители да плащат и високи данъци.

"Правили сме симулации на различни възможни сценарии, в рамките на които сме разглеждали различни възможносити. Например интервали на доходи, в които се прилагат различни ставки, включително въвеждането на необлагаем минимум", каза Вахрам Степанян, член на мисията на МВФ.

Икономистите обаче напомнят, че по-високата инфлация има и полза за бюджета поне в краткосрочен план.

"От гледна точка на приходната част, по-високата инфлация е плюс, тъй като приходите от ДДС и не само, зависят от номиналния размер на икономиката, което означава икономически растеж и инфлация. Води до повече приходи от ДДС и повече приходи от другите данъци".

Оттам обаче не очакват дори високата инфлация да помогне за изпълнението на бюджета в частта му на събиране на приходите по ДДС, които са с заложено рекордно увеличение през тази година.