БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Покачването на цените ще продължи до края на годината, прогнозират икономисти

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
Всичко от автора , Репортер: Даниела Димитрова
A+ A-
Чете се за: 05:02 мин.
Икономика
Запази

Инфлацията ще се задържи на по-високи нива от предвидените

инфлация - цени - поскъпване
Снимка: илюстративна
Слушай новината

Покачването на цените у нас ще продължи до края на годината, като инфлацията ще се задържи около 5% вместо първоначално планираните в бюджета 2,8 на сто. Това показват прогнозите на икономисти. През август годишната инфлация достигна до 5,3%, което се дължи на поскъпване на храните, облеклото и обувките, образованието и ресторантьорския бизнес. Ръстът на инфлацията беше забелязан вчера и от МВФ, които са на мисия у нас.

Препоръките им за справяне са две - осигуряване на повече пари чрез смяна на данъчния модел и намаляване на социалните разходи. След като през миналата година покачването на цените се успокои, сега отново инфлацията е по-голяма.

"Просто с парите, с които преди отиваш и пълниш потребителската кошница за две, три седмици, сега със същите пари си купуваш храна за два дена", коментира Десислава Даскалова - държавен служител.

"Пилешкото се беше повишило, свинското се беше повишило, кашкавал, сирене. Зеленчуците паднаха, не всички, разбира се", каза Маргарита Краева.

Даринка Харизанова е на 64 години, работила е цял живот като шивачка в Русе и понеже работодателите ѝ са я осигурявали на минимална заплата, получава и минимална пенсия от 630 лева.

"Много рядко има месо на трапезата, защото с тия пенсии много пари отиват за лекарства и сметки. На концерти много пъти съм искала да отида, имам любими певци, които идват тука, но не мога да си го позволя", разказва тя.

По данни на НСИ натрупаната за последните три години инфлация е 18,3%, а за последните пет години - 37,9 на сто. Потребителската кошница на най-бедните 20% от домакинствата показва увеличение през август. Годишната инфлация до момента е 5,3%.

"Едва ли инфлацията ще тръгне надолу, изглежда като положителния сценарии да се задържим на тези нива 4-5%, провокирано от много фактори", коментира Петър Ганев, главен икономист в Института за пазарна икономика.

Икономистът посочва, че една от причините за новото повишаване на инфлацията е действащият бюджет.

"Ние сме в икономиката, в която бюджетът харчи много, голям бюджетен дефицит, тоест, наливат се пари в икономиката от страна на държавата. Много сериозен ръст на заплатите, на първо място сме по разходите за труд в Европа, бием и Румъния въпреки техния голям бюджетен дефицит и инфлация".

Затова и за да намалее инфлацията, трябва да бъдат заложени мерки в следващия бюджет, съветват от МВФ.

"Най-важното е да овладеете повишаването на разходите за възнаграждения в публичния сектор и освен това много от социалните плащания са обвързани или с минималната, или със средната работна заплата. Много е важно някои от тези разходи да бъдат развързани буквално", посочи Фабиен Борнхорст, водещ мисията на МВФ.

Оттам обаче смятат, че това няма да е достатъчно, а е нужна и промяна на данъчната система, така че високо платените служители да плащат и високи данъци.

"Правили сме симулации на различни възможни сценарии, в рамките на които сме разглеждали различни възможносити. Например интервали на доходи, в които се прилагат различни ставки, включително въвеждането на необлагаем минимум", каза Вахрам Степанян, член на мисията на МВФ.

Икономистите обаче напомнят, че по-високата инфлация има и полза за бюджета поне в краткосрочен план.

"От гледна точка на приходната част, по-високата инфлация е плюс, тъй като приходите от ДДС и не само, зависят от номиналния размер на икономиката, което означава икономически растеж и инфлация. Води до повече приходи от ДДС и повече приходи от другите данъци".

Оттам обаче не очакват дори високата инфлация да помогне за изпълнението на бюджета в частта му на събиране на приходите по ДДС, които са с заложено рекордно увеличение през тази година.

#Инфлация #пазар #цени #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
1
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
2
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Левски и Лудогорец не си вкараха гол в дербито
3
Левски и Лудогорец не си вкараха гол в дербито
НА ЖИВО: Финалите на световното първенство по борба в Загреб
4
НА ЖИВО: Финалите на световното първенство по борба в Загреб
Срещу мръсния въздух: Пловдив затваря центъра за движение на стари коли
5
Срещу мръсния въздух: Пловдив затваря центъра за движение на стари...
Второ огнище пламна край село Горнослав
6
Второ огнище пламна край село Горнослав

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
2
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
3
Почина отец Иван от Нови хан
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма в София, няма тежки наранявания
4
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма...
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
5
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
6
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана

Още от: У нас

Българите - втори по лишения в Европа
Българите - втори по лишения в Европа
Спорт срещу наркотиците: С велопоход в Сандански казват "не" на дрогата Спорт срещу наркотиците: С велопоход в Сандански казват "не" на дрогата
Чете се за: 01:22 мин.
Димитър Гърдев: До края на годината ще поискаме трето плащане по ПВУ Димитър Гърдев: До края на годината ще поискаме трето плащане по ПВУ
Чете се за: 03:32 мин.
Тони Стойчева, ПП: Благомир Коцев е държан в ареста по нареждане на Пеевски Тони Стойчева, ПП: Благомир Коцев е държан в ареста по нареждане на Пеевски
Чете се за: 02:57 мин.
Кола изгоря на пътя за Велинград Кола изгоря на пътя за Велинград
Чете се за: 01:02 мин.
Второ огнище пламна край село Горнослав Второ огнище пламна край село Горнослав
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

Покачването на цените ще продължи до края на годината, прогнозират икономисти
Покачването на цените ще продължи до края на годината, прогнозират...
Чете се за: 05:02 мин.
Икономика
Няма промяна в полетите на софийското летище след кибератаката в няколко европейски града Няма промяна в полетите на софийското летище след кибератаката в няколко европейски града
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Второ огнище пламна край село Горнослав Второ огнище пламна край село Горнослав
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Трима души загинаха при голяма руска атака срещу Украйна Трима души загинаха при голяма руска атака срещу Украйна
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Пожар избухна в Южната промишлена зона в Бургас (ВИДЕО)
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
След нахлуването на изтребители над Естония: Руското военно...
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Мегазвездата Енрике Иглесиас пее тази вечер на стадион "Васил...
Чете се за: 01:30 мин.
Регионални
Октоберфест 2025 започна в Мюнхен (СНИМКИ)
Чете се за: 01:02 мин.
Европа
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ