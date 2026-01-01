БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Първото успешно теглене в евро у нас е отчетено 20...
Чете се за: 01:22 мин.
Нова ера: България влезе в еврозоната и смени лева с евро
Чете се за: 02:02 мин.
Нов живот в новогодишната нощ: Първото бебе в...
Чете се за: 01:57 мин.
ЧЕСТИТА НОВА 2026 ГОДИНА!
Чете се за: 00:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

 

МВнР: Няма данни за загинали и пострадали българи в Кран Монтана

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Запази
мвнр призовава максимална сдържаност намаляване напрежението близкия изток
Слушай новината

Към момента няма данни за загинали и пострадали български граждани при инцидента в бар в швейцарския ски курорт Кран Монтана. Това съобщиха за БТА от Министерството на външните работи (МВнР).

Швейцарските власти не предоставят допълнителни подробности, посочиха от министерството и допълниха, че държавният съвет на кантон Вале е обявил извънредна ситуация.

Посолството на Република България в Берн е в контакт с местните власти, следи ситуацията и е готово да окаже съдействие, информираха още от МВнР.

Експлозията е станала около 01:30 ч. местно време, предадоха Франс прес и Ройтерс, като цитират изявление на полицията. Ранените са около 100, повечето от тях сериозно, според властите. Полицията съобщи, че множество хора получават медицинска помощ заради изгаряния. Някои от пострадалите са чужденци.

Министър-председателят в оставка Росен Желязков изрази съболезнования за загубените човешки животи при експлозията в швейцарския ски курорт.

#МВнР #Швейцария

Последвайте ни

ТОП 24

Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
1
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
ЧЕСТИТА НОВА 2026 ГОДИНА!
2
ЧЕСТИТА НОВА 2026 ГОДИНА!
Двама загинаха при тежка катастрофа в Нова Загора
3
Двама загинаха при тежка катастрофа в Нова Загора
Първото успешно теглене в евро у нас е отчетено 20 секунди след полунощ
4
Първото успешно теглене в евро у нас е отчетено 20 секунди след...
Евробанкноти вече могат да се теглят от банкоматите в страната
5
Евробанкноти вече могат да се теглят от банкоматите в страната
Новогодишно обръщение на президента Румен Радев
6
Новогодишно обръщение на президента Румен Радев

Най-четени

Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка катастрофа край Кирилово
1
Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка...
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
2
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
3
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има опасност от "черен лед"
4
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има...
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца край Сливен (СНИМКИ)
5
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца...
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
6
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо

Още от: У нас

Медицински хеликоптер транспортира тежко пострадал мъж от село Гела към София
Медицински хеликоптер транспортира тежко пострадал мъж от село Гела към София
Постоянен арест за бащата и сина, обвинени във въоръжен грабеж в „Красно село“ Постоянен арест за бащата и сина, обвинени във въоръжен грабеж в „Красно село“
Чете се за: 01:50 мин.
Русе с безплатен транспорт до 3 януари заради прехода към еврото Русе с безплатен транспорт до 3 януари заради прехода към еврото
Чете се за: 01:20 мин.
Какво се променя през Новата година? Какво се променя през Новата година?
Чете се за: 01:12 мин.
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
19337
Чете се за: 01:50 мин.
Росен Желязков изрази съболезнования за жертвите при експлозията в бар в швейцарски курорт Росен Желязков изрази съболезнования за жертвите при експлозията в бар в швейцарски курорт
Чете се за: 01:12 мин.

Водещи новини

Постоянен арест за бащата и сина, обвинени във въоръжен грабеж в „Красно село“
Постоянен арест за бащата и сина, обвинени във въоръжен грабеж в...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Първото успешно теглене в евро у нас е отчетено 20 секунди след полунощ Първото успешно теглене в евро у нас е отчетено 20 секунди след полунощ
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Кристин Лагард: Приветствам сърдечно България в семейството на еврото Кристин Лагард: Приветствам сърдечно България в семейството на еврото
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Еврото в България: Имаше ли проблеми с разплащанията в новогодишната нощ? Еврото в България: Имаше ли проблеми с разплащанията в новогодишната нощ?
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Русе с безплатен транспорт до 3 януари заради прехода към еврото
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Нова година, нова валута: България празнува 2026 г. и отвори нова...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Как светът посрещна 2026 г.? (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 02:22 мин.
По света
Нов живот в новогодишната нощ: Първото бебе в "Майчин...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ