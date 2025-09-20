БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Жечо Станков за казуса "Дружба": Няма да...
46 футболисти и треньори в Първа и Втора лига са със спрени права от БФС заради нелегални залози

Спорт
Това е най-сериозния случай на спиране на права на футболисти в България за участие в залози на мачове от родните първенства.

официалната топка сезон 2024 първа лига евро 2024
Снимка: startphoto.bg
46 футболисти и треньори в Първа и Втора лига са били уличени в залагания на мачове в двете първенства през сезон 2024/25.

​В продължило една година разследване на Главна дирекция национална полиция по информация подадена от Националната агенция за приходите и с участието на служители от Българския футболен съюз са установени случаи на залози на футболни срещи от българските професионални дивизии.

Според документите, с които БНТ разполага, на закрито заседание на Дисциплинарната комисия са наложени глоби на 46 лица по текста на член 46, аленея 5 от Дисциплинарния правилник. Според него при установяване на подобни нарушение наказанието е 10 000 лева и спиране на състезателните права до, деня в който лицето заплати наложената глоба.

По информация на БНТ голяма част от наказаните са играчи и треньори от отброи от Втора лига. Не са установени случаи футболисти или наставници да са залагали на мачове на тимовете, с които имат подписани професионални договори.

Заседанието на Дисциплинарната комисия, на което са наложени санкциите е проведено на 16 септември, а решението не е окончателно и подлежи на обжалване, като крайния срок за подаване на жалби е вторник 23 септември.

От Националната агенция за приходи заявиха за БНТ, че официална пресконференция по темата с участието на всички институции ще бъде дадена в сряда, когато се очаква да се разкрият повече подробности по разследването. До момента това е най-сериозния случай на спиране на права на футболисти в България за участие в залози на мачове от родните първенства.

Първа лига: ЦСКА 1948 - Локомотив Пловдив (ГАЛЕРИЯ) 1:0
Първа лига: ЦСКА 1948 - Локомотив Пловдив (ГАЛЕРИЯ) 1:0
Реал Мадрид не спира с победите след шампионатен усепх над Еспаньол
Чете се за: 00:40 мин.
Илия Груев влезе късно, Лийдс обърна Уулвърхемтън
Чете се за: 03:47 мин.
Добруджа и Локомотив София поделиха точките в мач с четири гола
Чете се за: 02:50 мин.
Байерн Мюнхен се разправи с Хофенхайм в Бундеслигата
Чете се за: 03:05 мин.
Късен гол върна Болоня на победния път в Серия А
Чете се за: 01:05 мин.

Жечо Станков за казуса "Дружба": Няма да допусна 90 дни хората да са без топла вода и парно
Жечо Станков за казуса "Дружба": Няма да допусна 90 дни...
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Покачването на цените ще продължи до края на годината, прогнозират икономисти
Чете се за: 05:02 мин.
Икономика
След кибератаката: Транспортен хаос и отложени полети на основни европейски летища
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Естония иска задействане на член 4 на НАТО заради руските изтребители
Чете се за: 04:55 мин.
По света
Второ огнище пламна край село Горнослав
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Трима души загинаха при голяма руска атака срещу Украйна
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Пожар избухна в Южната промишлена зона в Бургас (ВИДЕО)
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Мегазвездата Енрике Иглесиас пее тази вечер на стадион "Васил Левски"
Чете се за: 01:30 мин.
Регионални
