46 футболисти и треньори в Първа и Втора лига са със спрени права от БФС заради нелегални залози

46 футболисти и треньори в Първа и Втора лига са били уличени в залагания на мачове в двете първенства през сезон 2024/25.

​В продължило една година разследване на Главна дирекция национална полиция по информация подадена от Националната агенция за приходите и с участието на служители от Българския футболен съюз са установени случаи на залози на футболни срещи от българските професионални дивизии.

Според документите, с които БНТ разполага, на закрито заседание на Дисциплинарната комисия са наложени глоби на 46 лица по текста на член 46, аленея 5 от Дисциплинарния правилник. Според него при установяване на подобни нарушение наказанието е 10 000 лева и спиране на състезателните права до, деня в който лицето заплати наложената глоба.

По информация на БНТ голяма част от наказаните са играчи и треньори от отброи от Втора лига. Не са установени случаи футболисти или наставници да са залагали на мачове на тимовете, с които имат подписани професионални договори.

Заседанието на Дисциплинарната комисия, на което са наложени санкциите е проведено на 16 септември, а решението не е окончателно и подлежи на обжалване, като крайния срок за подаване на жалби е вторник 23 септември.

От Националната агенция за приходи заявиха за БНТ, че официална пресконференция по темата с участието на всички институции ще бъде дадена в сряда, когато се очаква да се разкрият повече подробности по разследването. До момента това е най-сериозния случай на спиране на права на футболисти в България за участие в залози на мачове от родните първенства.