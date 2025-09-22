България чества 117 години от обявяването на Независимостта

На 22 септември отбелязваме обявяването на Независимостта на България. По традиция честванията за Деня на независимостта са в старата столица Велико Търново, където през 1908 година е обявен историческият акт.

В нощта срещу 22 септември министър-председателят Александър Малинов посреща княз Фердинанд Първи на военния параход "Хан Крум" край Русе. Оттам цялото българско правителство и князът поемат към Велико Търново. Царският влак, в който пътуват държавниците, прави почивка по маршрута си на гара Две могили. Там Малинов написва манифеста за независимостта, под който се подписват Фердинанд и министрите.

Независимостта на България е обявена тържествено на 22 септември 1908 г. в църквата "Свети 40 мъченици" в старата столица, а княз Фердинанд приема титлата цар на българите. С този акт българската държава отхвърля политическата и финансовата си зависимост от Османската империя, наложена ѝ от големите европейски държави с Берлинския договор.

Празникът се чества официално от 1990 година и ще бъде отбелязан с церемонии в цялата страна. В официалните тържества ще се включи и председателят на Народното събрание Наталия Киселова. Честванията продължават в центъра на града, където на паметника “Майка България” ще бъдат поднесени венци и цветя на признателност.

Кулминацията на честванията в старопрестолния град е тържествената заря-проверка, която ще започне в 19:30 часа на площад "Цар Асен Първи" и ще бъде излъчена на живо по БНТ.

