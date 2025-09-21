Морски треви срещу климатични промени

Възстановяване на ливадите от морски треви край Бургас наблюдават учените от института по океанология. Тези екосистеми са под особено наблюдение, тъй като са мощен инструмент срещу климатичните промени. По нашето Черноморие те не са много и не всички са защитени.

Тучна ливада в залива Форус. Ливада с много трева на дъното на морето. Съвсем вярно е и другото твърдение – заливът е мощен източник на кислород и е с най-чистата вода в района. И този феномен фокусира вниманието сега на учени от института по океанология.

инж. Антон Кръстев – научен водолаз, Институт по океанология - Преди година, когато правихме експеримент на същото това място, тревата беше много по-рядка, на туфи и на доста места липсваше. Докато сега цялото поле е покрито и то обилно с трева.

Още не са сигурни за причините за този чудесен развой. Но пък са съвсем наясно за възможностите на морската трева.

Проф. Валя Тодорова – директор на Институт по океанология, БАН - Те са ядро за морско разнообразие , като се обитават от голям брой риби, ракообразни, черупкови видове миди, охлюви, червеи и други видове Гл. ас. д-р Ели Хинева – еколог, Институт по океанология - Тези растения участват в самопречиствателния процес в морската среда, т.е. те пречистват и избистрят водата. Освен това имат брегоукрепваща функция, тъй като имат добре развити коренища и коренчета, които се разполагат в седиментния слой. Проф. Валя Тодорова – Улавя и погребва в морските седименти въглерод. И по този начин опазването на подводните ливади с морски треви би могло да допринесе за намаляването на съдържанието на въглероден двуокис в атмосферата.

И за заместването му с кислород. Съвсем видимо. Малки мехурчета с кислород непрекъснато се образуват по листата и се отделят в атмосферата. Но опитите да изкуственото им посяване, като мярка срещу климатичните промени, са трудни и удрят на камък.

Ели Хинева - Основните причини, които ограничават разпространението на морските треви, това са високото съдържание на биогени и високата мътност на водата.

Или мътната вода пречи на слънчевите лъчи да стигнат до тревата, за да фотосинтезират. Затова и ливадите не виреят добре на вълни. И естествените местообитания по нашето Черноморие са малко.

Проф. Валя Тодорова – Изграждането впрочем на различни брегоукрепителни съоръжения, марини или кейове, пристанища, тъй като води до намаляване на вълновото изложение на брега към вълните, това е благоприятен екологичен фактор за морските треви. Те обикновено се заселват там.

Затова и европейската стратегия за биоразнообразие отделя специално внимание на тревите и предвижда те за бъдат строго защитени. У нас голяма част от тревите са в зоните по натура. Но не навсякъде.

инж. Антон Кръстев – Сега тревата е в много по-добро състояние, Цялото местообитание е в много добро състояние, отколкото беше преди година и по-рано.

Лошото е, че май има връзка със засушаването силно намаления поток от язовир Мандра, който иначе мъти водата.