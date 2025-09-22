17,4% е одобрението към правителството на Росен Желязков, сочат данни на агенция "Мяра"

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Президентът запазва положително обществено отношение през годината

174 одобрението правителството росен желязков данни агенция мяра
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

Към средата на септември положителното отношение към правителството на Росен Желязков е 17,4% срещу 69,2% отрицателно. Останалите се колебаят, това показва проучване на социологическата агенция "Мяра".

Подобно намаляване на доверието в хода на мандата е очаквано, но вероятно се усилва и от бързо натрупаните напрежения от последните месеци, както и от засилване на противопоставянето с опозиционните сили по отделни теми и казуси, допълват от "Мяра".

Президентът запазва положително обществено отношение при някои колебания в стойностите през годината. Електоралните нагласи сочат нарастваща интрига за второто място, но и за местата след него.

След началото на новия политически сезон при президентската институция положителните оценки превишават отрицателните – 44,6% позитивни срещу 37,9% негативни. Останалите се колебаят. Това е в контраст с отношението към останалите институции в България. През годината имаше и колебания в оценките към президентската институция, например около позицията на Румен Радев за еврото.

Според "Мяра", ако изборите бяха през септември, ГЕРБ-СДС щеше да получи 26,9%. "Продължаваме Промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) – 13,9%, "Възраждане" – 13,7% и "ДПС - Ново начало" – 13,6% се движат в "пакет", като второто място става все по-оспорвано с укрепването на "ДПС - Ново начало" в последните месеци, с известната ерозия при ПП-ДБ и с утвърждаване на позициите при "Възраждане". БСП получава 6,7%, МЕЧ – 6,6% и това според социолозите показва интрига. ИТН е с 5,3%, а "Величие" – с 4,5%. "Алиансът за права и свободи" трайно губи позиции и остава под "чертата" с 2,6%.

Изследването е проведено лице в лице с таблети между 4 и 12 септември 2025 г. сред 802 пълнолетни български граждани.

#"Мяра" #агенция "Мяра" #одобрение #социологическо проучване

