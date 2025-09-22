София чества 117-ата годишнина от обявяването на Независимостта на България

В София честванията за Деня на независимостта започнаха пред паметника "Независимостта на България" на площад "Княз Александър I Батенберг". На церемонията дойдоха много столичани и гости на София, за да отбележат 117-ата годишнина от обявяването на Независимостта на България. Слово произнесе кметът на столицата Васил Терзиев.

По традиция тържествата в София са до бившия царски дворец, където е единственият в България Паметник на независимостта - дело на професор Чапканов и поставен през 2007 година. Той изобразява сцена от Царевец, запечатващ паметните събития от преди 117 години. По време на церемонията се състоя военен ритуал, бяха поставени венци и цветя, прозвуча и химна.

- Днес България празнува своята независимост от всичко. - На всички политици в България днес да кажем да се обединят за още по-независима България. Да са обединени в Народното събрание, да не правят скандали - каквото пише на сградата "Съединението прави силата", да се обединят в едно добро дело за нашата страна България. - Поуката от днешния ден е винаги не само една държава, но и човек да бъде независим.

Кметът на столицата Васил Терзиев се обърна към присъстващите с призива да пазим и носим завета на онези българи, които успяха да осъществят мечтата за национално обединение.

Васил Терзиев, кмет на София: "Независимостта не е просто историческа дата, тя е отговорност. Отговорност да пазим държавата си честна, справедлива и достойна. Нека бъдем единни, защото само заедно можем да бъдем истински свободни!"

снимки: Десислава Кулелиева, БНТ