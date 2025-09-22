Пловдив отбеляза 117-годишнината от обявяването на Независимостта

С исторически възстановки, патриотични концерти и връчване на националната награда „Хр.Г.Данов“ Пловдив отбеляза 117-тата годишнина от обявяването на Независимостта на България.

Не случайно тържествата в града са съсредоточени на площад "22 септември", където се намира и Колоната на независима България. Празникът в Пловдив започна с молебен в църквата "Света Неделя" в Стария град, където се намира и паметната плоча на Александър Малинов – министър-председател на България в периода 1908 – 1910 година. Самият Малинов започва кариерата си на юрист от Пловдив.

Градът под тепетата е първото място, което официално княз Фердинанд посещава на 27 септември 1908 година, няколко дни след като прочита Минифеста във Велико Търново.

Тогава монархът е посрещнат на централната гара под специална арка с много радостни възгласи и цветя, а тържествата продължили два дни. Тези исторически събития отново бяха припомнени от участниците в историческата възстановка. Разбира се, този акт е символичен и показва, че това е естествен път на утвърждаване на съединена България като суверенна и независима държава.

снимки: БТА

княз Фердинанд: "Винаги миролобив, моят народ днес копнее за своя културен и иномически напредък. В това направление нищо не бива да спъва България, 1.00 Такова е желанието на народа ми такава е неговата воля". "Усещането е за свобода, и за независима държава, от нова по-хубаво усещане няма", каза Мария Димитрова.

В словото си д-р Петко Георгиев, главен бибилиотекар в НБ "Иван Вазов" изтъкна, че българската независимаст е плод на тихата дипломация, а не на шумна революция и вероятно затова едва през 1998-ма НС гласува денят да стане част от празничния календар.

"Независимостта е голяма отговорност. Независимостта не е нещо, което ти имаш, за да бъдеш безотговорен. Всъщност самата независимост е крайно отговорно действие, решение на всеки един човек. Ние няма как да бъдем независими, ако не бъдем част от цялото общество".

Цигуларят Мичо Димитров и солистите на хор "Ангел Букорещлиев" изпълниха концерт с патриотични песни на Сахат тепе.

