Гражданско сдружение "Дойран - 2025" е внесло две искови молби, с които се оспорва решението за приемане на България в еврозоната

Молбите са депозирани в Общия съд на Европейския съюз в Люксембург
Две искови молби, с които се оспорва решението за приемане на България в еврозоната от 1 януари 2026 година, са депозирани в Общия съд на Европейския съюз в Люксембург. Те са от евродепутати от "Възраждане" и от гражданско сдружение "Дойран - 2025".
Това обяви на брифинг председателят на организацията адвокат Румяна Ченалова. Входирани са 46 страници с аргументи и 27 приложения. Целта е да се отмени решението на Съвета на ЕС, с което се определя конкретна дата за въвеждане на единната валута у нас. Ченалова посочи какви са мотивите.
"Нарушени са поредица от принципи на европейското право, заложени в догорите на ЕС. Ние считаме, че Съветът на ЕС е подходил изключително формално към данните, констатациите и критиките на ЕЦБ, чиито доклад за 2024 - 2025 е много критичен", каза Румяна Ченалова.