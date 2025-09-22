БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

"Топлофикация София" няма пари, за да...
Чете се за: 03:37 мин.
България чества 117 години от обявяването на Независимостта
Чете се за: 01:57 мин.

Гражданско сдружение "Дойран - 2025" е внесло две искови молби, с които се оспорва решението за приемане на България в еврозоната

Николай Минков
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Молбите са депозирани в Общия съд на Европейския съюз в Люксембург

Две искови молби, с които се оспорва решението за приемане на България в еврозоната от 1 януари 2026 година, са депозирани в Общия съд на Европейския съюз в Люксембург. Те са от евродепутати от "Възраждане" и от гражданско сдружение "Дойран - 2025".

Това обяви на брифинг председателят на организацията адвокат Румяна Ченалова. Входирани са 46 страници с аргументи и 27 приложения. Целта е да се отмени решението на Съвета на ЕС, с което се определя конкретна дата за въвеждане на единната валута у нас. Ченалова посочи какви са мотивите.

"Нарушени са поредица от принципи на европейското право, заложени в догорите на ЕС. Ние считаме, че Съветът на ЕС е подходил изключително формално към данните, констатациите и критиките на ЕЦБ, чиито доклад за 2024 - 2025 е много критичен", каза Румяна Ченалова.

Жителите на квартал "Дружба" 2 блокираха кръстовището на бул. "Цариградско шосе" и кв. "Горубляне"
Жителите на квартал "Дружба" 2 блокираха кръстовището на бул. "Цариградско шосе" и кв. "Горубляне"
Премиерът Желязков участва в Срещата на високо равнище по случай 80-ата годишнина от подписването на Устава на ООН Премиерът Желязков участва в Срещата на високо равнище по случай 80-ата годишнина от подписването на Устава на ООН
Чете се за: 02:27 мин.
Слави Трифонов: Днес не е просто почивен ден, а празник на силата и смелостта Слави Трифонов: Днес не е просто почивен ден, а празник на силата и смелостта
Чете се за: 00:45 мин.
Вицепремиерът Атанас Зафиров: Свободата и независимостта не са даденост, а отговорност Вицепремиерът Атанас Зафиров: Свободата и независимостта не са даденост, а отговорност
Чете се за: 01:32 мин.
Пловдив отбеляза 117-годишнината от обявяването на Независимостта Пловдив отбеляза 117-годишнината от обявяването на Независимостта
Чете се за: 02:50 мин.
София чества 117-ата годишнина от обявяването на Независимостта на България София чества 117-ата годишнина от обявяването на Независимостта на България
Чете се за: 02:17 мин.

Велико Търново е център на честванията за Деня на независимостта
Велико Търново е център на честванията за Деня на независимостта
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
София чества 117-ата годишнина от обявяването на Независимостта на България София чества 117-ата годишнина от обявяването на Независимостта на България
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Премиерът Желязков участва в Срещата на високо равнище по случай 80-ата годишнина от подписването на Устава на ООН Премиерът Желязков участва в Срещата на високо равнище по случай 80-ата годишнина от подписването на Устава на ООН
Чете се за: 02:27 мин.
По света
Жителите на квартал "Дружба" 2 блокираха кръстовището на бул. "Цариградско шосе" и кв. "Горубляне" Жителите на квартал "Дружба" 2 блокираха кръстовището на бул. "Цариградско шосе" и кв. "Горубляне"
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Полицията в Смолян откри човешко тяло на екопътека...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Трима души получиха шанс за нов живот след успешна донорска...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Транспортен хаос в Европа: Разследването на кибератаката продължава
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Европрокуратурата е внесла в съда обвинение за измама с евросредства
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
