Гражданско сдружение "Дойран - 2025" е внесло две искови молби, с които се оспорва решението за приемане на България в еврозоната

Две искови молби, с които се оспорва решението за приемане на България в еврозоната от 1 януари 2026 година, са депозирани в Общия съд на Европейския съюз в Люксембург. Те са от евродепутати от "Възраждане" и от гражданско сдружение "Дойран - 2025".

Това обяви на брифинг председателят на организацията адвокат Румяна Ченалова. Входирани са 46 страници с аргументи и 27 приложения. Целта е да се отмени решението на Съвета на ЕС, с което се определя конкретна дата за въвеждане на единната валута у нас. Ченалова посочи какви са мотивите.