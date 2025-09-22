БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
"Топлофикация София" няма пари, за да...
Чете се за: 03:37 мин.
България чества 117 години от обявяването на Независимостта
Чете се за: 01:57 мин.

Слънчево време в празничния понеделник

Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Снимка: илюстративна
В следобедните часове в цялата страна ще бъде слънчево и по-топло от обичайното за това време от годината, с максимални температури от 27° до 31°, в София - около 28°, малко по-ниски по Черноморието – от 24° до 26°. Вятърът ще е слаб до умерен, с посока от изток.

И утре вятърът ще бъде слаб до умерен, но вече с посока от североизток. Ще бъде още малко по-топло, с максимални температури в повечето райони между 27° и 32°, в София - около 29°. Ще се задържи слънчево, а в сутрешните часове отново в Източна България и около водните басейни видимостта временно ще бъде намалена. Минималните температури ще бъдат между 10° и 15°, в София, колкото и тази сутрин, около 11°, на морския бряг - от 17° до 20°.

По Черноморието и утре ще бъде ветровито, с умерен, също североизточен вятър. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала, с височина на вълните до около метър, температурата на морската вода е все още 23°-24°.

Много добри условия за разходка и туризъм в планините и във вторник - слънчево, с умерен източен вятър.

Тази вечер посрещаме астрономическата есен, но не само утре, а и в сряда ще остане топло за сезона, с много слънчеви часове. Промяна ще започне в четвъртък, когато се очакват превалявания, все още слаби и главно в източните и планинските райони. Ще бъде много ветровито, а максималните температури рязко и съществено ще се понижат. Валежи ще има и в петък, и в събота, с по-голяма вероятност в западната половина от страната, а захлаждането ще продължи, като постепенно понижение предстои и при минималните температури.

