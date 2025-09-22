БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Последен ден на лятото: Астрономическата есен настъпва в 21:19 часа

последен ден лятото астрономическата есен настъпва 2119 часа
Снимка: илюстративна
Днес, 22 септември, в 21:19 часа българско време ще настъпи астрономическата есен.

Тогава Слънцето ще пресече небесния екватор през есенната равноденствена точка в съзвездието Дева. Докато сега за нас започва есента, за Южното полукълбо на Земята ще започне пролетта, тъй като след пресичането на небесния екватор Слънцето ще навлиза все повече в Южното звездно небе.

На 26 октомври (Димитровден) преминаваме и към астрономическото (зимно) часово време в 4:00 часа сутринта, когато стрелките на часовниците ще се преместят с 1 час назад.

#астрономическо време #зимно часово време #астрономическа есен

