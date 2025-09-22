Путин предложи на Тръмп временно споразумение за контрол над ядрените оръжия

Руският президент Владимир Путин заяви, че е готов да удължи с една година последния договор за контрол върху въоръженията между Вашингтон и Москва, който ограничава броя на ядрените оръжия, притежавани от всяка страна, ако президентът на САЩ Доналд Тръмп направи същото.

Настоящият договор, който регулира броя на на стратегическите ядрени бойни глави, с които могат да разполагат Москва и Вашингтон, ще изтече през февруари 2026 година