СС на ООН заседава по искане на Естония: Талин призова Русия да прекрати провокациите към съседите си

В Ню Йорк започна спешна среща на Съвета за сигурност на ООН, свикана по инициатива на Естония. Причината - в петък три руски изтребителя нарушиха естонското въздушно пространство.

Талин призова Москва да прекратени незабавно този тип провокации, които зачестиха през последните месеци. От Кремъл обявиха, че Естония използва случая, за да нагнетява напрежение и отрекоха руски самолети да са навлизали в страната.

Преди заседанието на СС на ООН, естонският министър на външните работи, заедно с представители на повече от 50 държави, прочете специално обръщение.

"Тук сме днес, защото този инцидент засяга не само Естония, но и цялата международна общност. Това възмутително нарушение на териториалната цялост на Естония беше предшествано от руски дронове във въздушните пространства на Полша и Румъния. Това е част от модел за по-широки провокации от страната на Русия спрямо съседите ѝ", каза Маркус Тсакхна, министър на външните работи на Естония.

С действията си, Русия не само възпрепятства мира в Украйна, но и ескалира напрежението в целия регион, продължи дипломат номер едно на Естония.

"Призоваваме Русия да прекрати всички провокации и заплахи срещу съседите си. Международната общност трябва твърдо да изисква спазване на принципите на суверенитет, териториална цялост и мирно уреждане на спорове", коментира Маркус Тсакхна.

Реакцията на Кремъл - Естония не предоставя никакви доказателства за твърденията си, а антируската реторика отдавна е част не само от политиката на естонците, но и на другите Балтийски републики.

"Нашето министерство на отбраната категорично опроверга тези твърдения. Военните ни се позоваха на средствата за обективен контрол. Ние нито веднъж не чухме, че естонците имат подобни данни. Ето защо, смятаме тези думи за празни, неоснователни и продължение на наглата линия на нагнетяване напрежение, на провокиране на конфронтационна атмосфера. Това е лошо", заяви Дмитрий Песков, говорител на Кремъл.

Полша е сред държавите, чието въздушно пространство също е обект на руски провокации.

"Готови сме да вземем решение за унищожаване на обекти, които са заплаха за нас, като руските бойни самолети. Ако нарушават, ако летят над наши териториални води. Но трябва да съм абсолютно убеден в това", каза Доналд Туск, министър-председател на Полша.

Източният фланг ще се опита да търси колективни решения, при които - след изясняване на ситуацията, би могло да има по-енергичен отговор от страна на НАТО, казват експерти. Но също така, държавите трябва да са готови и в случай, че Русия прояви по-голяма агресия.

"Ситуацията е много опасна. Тези нарушения трябва да се приемат с най-голяма сериозност. И НАТО, и Европейският съюз трябва да действат с много повече сила от преди", коментира Мария Мартисиуте, политически анализатор.

Посланикът на САЩ в ООН заяви, че Вашингтон и съюзниците му ще защитават всеки сантиметър от територията на НАТО.