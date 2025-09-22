Александър Комаров: Сбъднах мечтата си на световното първенство по борба в Загреб

Иран спечели отборната титла при класиците на завършилото вчера световно първенство по борба в Загреб. Сърбинът Александър Комаров, който триумфира в категорията на Семен Новиков до 87 кг, стана първият борец, спечелил световни титли във всички възрасти. Той говори ексклузивно за БНТ.

Комаров стана първият борец в света, който направи Голям шлем, печелейки световни титли в четирите възрастови категории - кадети, юноши, мъже до 23 години и мъже. Състезаващият се за Сърбия руснак триумфира на световното първенство в Загреб с победа на финала с 4:3 точки над олимпийския вицешампион Алиреза Мохмадипиани от Иран. Шампионът вече има 6 титли в различни възрасти, 5 за Русия и една за Сърбия. Миналата година Комаров стъпи и на европейския връх.

"Още не мога да осъзная какво точно постигнах. Сбъднах мечтата си. Може би утре ще разсъждавам по-трезво. Положих изключително много усилия и се радвам, че трудът ми беше възнаграден", сподели той в интервю за БНТ.

Иначе Япония триумфира с най-много медали на първенството в трите стила - 7 златни, 3 сребърни и 3 бронзови. България спечели само едно отличие – среброто на Юлияна Янева.

