Александър Комаров: Сбъднах мечтата си на световното първенство по борба в Загреб

Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Сърбинът е първият борец със световни титли във всички възрасти.

Александър Комаров: Сбъднах мечтата си на световното първенство по борба в Загреб
Иран спечели отборната титла при класиците на завършилото вчера световно първенство по борба в Загреб. Сърбинът Александър Комаров, който триумфира в категорията на Семен Новиков до 87 кг, стана първият борец, спечелил световни титли във всички възрасти. Той говори ексклузивно за БНТ.

Комаров стана първият борец в света, който направи Голям шлем, печелейки световни титли в четирите възрастови категории - кадети, юноши, мъже до 23 години и мъже. Състезаващият се за Сърбия руснак триумфира на световното първенство в Загреб с победа на финала с 4:3 точки над олимпийския вицешампион Алиреза Мохмадипиани от Иран. Шампионът вече има 6 титли в различни възрасти, 5 за Русия и една за Сърбия. Миналата година Комаров стъпи и на европейския връх.

"Още не мога да осъзная какво точно постигнах. Сбъднах мечтата си. Може би утре ще разсъждавам по-трезво. Положих изключително много усилия и се радвам, че трудът ми беше възнаграден", сподели той в интервю за БНТ.

Иначе Япония триумфира с най-много медали на първенството в трите стила - 7 златни, 3 сребърни и 3 бронзови. България спечели само едно отличие – среброто на Юлияна Янева.

Вижте целия обект във видеото.

Юлияна Янева остана със сребърен медал от световното по борба в Загреб
Юлияна Янева остана със сребърен медал от световното по борба в Загреб
Българката отстъпи в големия финал в категория до 68 кг. на...
Чете се за: 00:55 мин.
#световно първенство по борба в Загреб 2025 г.

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
2
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от...
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
3
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
4
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс заради незаконни сондажи на минерална вода
5
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
6
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна

