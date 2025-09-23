БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Апелативният съд в София гледа мярката на Благомир Коцев

У нас
Заседанието се отложи, тъй като предният съдебен състав си направи отвод

Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Апелативният съд в София ще гледа мярката за неотклонение на варненския кмет Благомир Коцев.

Молбата за излизане на Коцев от ареста трябваше да бъде разгледана на 18 септември, но ден по-рано съдиите, назначени по делото, си направиха отвод. Впоследствие беше определен нов съдебен състав.

На последното заседание съдът остави Коцев в ареста, където стои вече два месеца. Той е обвинен заедно с двама общински съветници в града от ПП-ДБ за участие в престъпна група, с цел искане на подкупи.

Представители на коалицията ПП-ДБ, излъчила и Коцев, казват, че делото срещу него е политически мотивирано.

# Благомир Коцев #кмет на Варна #мярка #арест

