Франция също призна държавата Палестина

Христо Ценов
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Макрон заяви, че е време за мир

Франция официално призна държавата Палестина.

Това обяви президентът Еманюел Макрон на Общото събрание на ООН в Ню Йорк. Френският лидер заяви, че е дошло време за мир и че нищо не оправдава ужасната война в Газа.

"Времето дойде. Затова, верен на историческия дълг на Франция към Близкия изток, в името на мира за израелския и палестинския народ - декларирам, че Франция днес признава държавата Палестина", каза Макрон.

Франция е от последната вълна държави, които признаха Палестина, след като се засили международната критика към Израел заради хуманитарната ситуация в Газа. Малко по-рано признаване дойде и от Малта, Белгия, Люксембург и Сан Марино.

