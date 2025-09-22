БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Премиерът Росен Желязков пристигна в Ню Йорк за Общото събрание на ООН

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Министър-председателят ръководи българската делегация по време на Седмицата на високо равнище в ООН

Премиерът Росен Желязков пристигна в Ню Йорк за Общото събрание на ООН
Снимка: БТА
Министър-председателят на България Росен Желязков пристигна в Ню Йорк, за да вземе участие в юбилейната 80-а сесия на Общото събрание на ООН.

Желязков ръководи българската делегация по време на Седмицата на високо равнище в ООН, като в нея са и министърът на външните работи Георг Георгиев, министърът на правосъдието Георги Георгиев, министърът на здравеопазването Силви Кирилов, министърът на енергетиката Жечо Станков и министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов.

Всяка година темата на Общите политически дебати, които започват утре, е различна. Тази година тя е озаглавена "По-добри заедно: 80 години и занапред в името на мира, развитието и правата на човека". Тя акцентира върху необходимостта от засилване на многостранния подход чрез дипломация, конструктивен диалог и устойчиви партньорства, отбелязва министерският съвет. Форумът е насочен към равнопоставеността и взаимната свързаност на трите основни стълба на ООН – мир и сигурност, развитие и права на човека.

Освен 80 години от подписването на Устава на ООН през 2025 г. отбелязваме и 70 години от присъединяването на България към организацията. В рамките на визитата си в Ню Йорк премиерът ще проведе среща с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш. Предвиждат се и разговори с редица представители на американския бизнес, допълниха от правителствената пресслужба.

