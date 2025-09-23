БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Летищата в Копенхаген и Осло възобновиха работа, след като бяха затворени заради дронове

Христо Ценов от Христо Ценов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Запази

Все още не е потвърдено откъде са навлезли

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Главните летища на Дания и Норвегия отново работят, след като бяха затворени заради дронове около тях.

Датската полиция все още не потвърдила броя или вида на дроновете, видяни около летището в Копенхаген, както и откъде са дошли. Не се знае и накъде са отлетели след забелязването им. Летищата бяха затворени за 4 часа заради риска за сигурността.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски написа в социалните медии за "руско нарушаване на въздушното пространство" в Копенхаген, но не цитира източник на информацията.

#Дания #дронове #Норвегия

Последвайте ни

ТОП 24

Европрокуратурата е внесла в съда обвинение за измама с евросредства
1
Европрокуратурата е внесла в съда обвинение за измама с евросредства
Златната топка 2025: Бъдещето принадлежи на Ямал, настоящето е на страната на Дембеле
2
Златната топка 2025: Бъдещето принадлежи на Ямал, настоящето е на...
Полицията в Смолян откри човешко тяло на екопътека "Невястата"
3
Полицията в Смолян откри човешко тяло на екопътека...
Отборът на САЩ ще бъде съперник на България на четвъртфиналите на световното първенство по волейбол
4
Отборът на САЩ ще бъде съперник на България на четвъртфиналите на...
17,4% е одобрението към правителството на Росен Желязков, сочат данни на агенция "Мяра"
5
17,4% е одобрението към правителството на Росен Желязков, сочат...
Трима души получиха шанс за нов живот след успешна донорска ситуация в Пловдив
6
Трима души получиха шанс за нов живот след успешна донорска...

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
2
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от...
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
3
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
4
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс заради незаконни сондажи на минерална вода
5
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
6
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна

Още от: Европа

България и още 6 европейски страни ще градят "стена срещу дронове"
България и още 6 европейски страни ще градят "стена срещу дронове"
В рамките на ООН: Франция признава Палестинска държава, за Германия "не е моментът" В рамките на ООН: Франция признава Палестинска държава, за Германия "не е моментът"
Чете се за: 03:12 мин.
СС на ООН заседава по искане на Естония: Талин призова Русия да прекрати провокациите към съседите си СС на ООН заседава по искане на Естония: Талин призова Русия да прекрати провокациите към съседите си
Чете се за: 03:47 мин.
Транспортен хаос в Европа: Разследването на кибератаката продължава Транспортен хаос в Европа: Разследването на кибератаката продължава
Чете се за: 01:00 мин.
Европрокуратурата е внесла в съда обвинение за измама с евросредства Европрокуратурата е внесла в съда обвинение за измама с евросредства
12929
Чете се за: 01:15 мин.
Недоволство в Унгария: Протести в Будапеща срещу премиера Орбан Недоволство в Унгария: Протести в Будапеща срещу премиера Орбан
Чете се за: 00:42 мин.

Водещи новини

Скандалът с топлопровода в "Дружба" 2: Недоволството на жителите продължава
Скандалът с топлопровода в "Дружба" 2: Недоволството на...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Три ремонта на магистрала "Тракия" започват от утре Три ремонта на магистрала "Тракия" започват от утре
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Топло и предимно слънчево време във вторник Топло и предимно слънчево време във вторник
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Франция също призна държавата Палестина Франция също призна държавата Палестина
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Д-р Николова: Пием страшно много антибиотици, защото не се ваксинираме
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Апелативният съд в София гледа мярката на Благомир Коцев
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Тръмп обяви "Антифа" за терористична организация
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Приключва мисията на МВФ в България
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ