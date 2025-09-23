Летищата в Копенхаген и Осло възобновиха работа, след като бяха затворени заради дронове

Главните летища на Дания и Норвегия отново работят, след като бяха затворени заради дронове около тях.

Датската полиция все още не потвърдила броя или вида на дроновете, видяни около летището в Копенхаген, както и откъде са дошли. Не се знае и накъде са отлетели след забелязването им. Летищата бяха затворени за 4 часа заради риска за сигурността.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски написа в социалните медии за "руско нарушаване на въздушното пространство" в Копенхаген, но не цитира източник на информацията.