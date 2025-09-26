От Финландия до България: Държавите от източния фланг ще градят стена срещу дронове

Държавите от източния фланг на ЕС постигнаха днес съгласие за изграждането на стена срещу дронове по източната граница на блока. Еврокомисарят по отбраната разговаря днес с министрите на отбраната на 9 страни, сред които и българския военен министър.

Какво ще представлява стената срещу дронове, кога ще започне изграждането ѝ и как България ще участва?

Изграждането на стена срещу дроновете в Европа става приоритет не само за държавите от източната част, но и за целия ЕС.

Андрюс Кубилиус - еврокомисар по отбраната: “Изправени сме пред сериозни предизвикателства. Русия тества способностите на ЕС и НАТО и нашият отговор трябва да бъде твърд, единен и незабавен. На днешната среща ние се съгласихме да преминем от дискусии към конкретни действия. Разбрахме се за най-важния момент - стената от дронове ще бъде ядрото на наблюдението на източния фланг и ще служи на цяла Европа. Заедно с нашите партньори на първа линия и безценния опит на Украйна постигнахме общо разбиране за нейния дизайн”.

Системата от сензори, радари, дронове и други технологии ще открива, проследява и неутрализира нежеланите летателни апарати във въздушното пространство на страните. Цялата стена - от Финландия до България - ще бъде координирана от единен център.

Според Кубилиус последните провокации в Полша, балтийските държави и Дания показват, че в момента в ЕС липсва ефективна система за откриване на чуждите дронове. Освен това прихващането на безпилотни средства с изтребители за милиони е нерентабилно.

Андрюс Кубилиус - еврокомисар по отбраната: “Непосредствен приоритет е изграждането на стена срещу дронове с усъвършенствано откриване, което със сигурност ни липсва на някои места. Системата ще позволи проследяване на дроновете и възможности за тяхното неутрализиране”.

Според Кубилиус стената срещу дронове ще помогне и в други области, като граничния и морския контрол и справянето с нелегалната миграция.

Съществена роля в изграждането на стената ще играе Украйна, която в момента разполага с най-добрите технологии за производство на дронове и има огромен опит в използването им.