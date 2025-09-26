БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

На фона на освирквания и протести: Пред ООН Нетаняху...
Чете се за: 03:42 мин.
От Финландия до България: Държавите от източния фланг ще...
Чете се за: 02:42 мин.
Водната криза в Брезник ще продължи поне до лятото...
Чете се за: 04:57 мин.

От Финландия до България: Държавите от източния фланг ще градят стена срещу дронове

Десислава Апостолова
Чете се за: 02:42 мин.
По света
Русия тества способностите на ЕС и НАТО и нашият отговор трябва да бъде твърд, единен и незабавен - каза еврокомисарят по отбраната

Снимка: АП/БТА
Държавите от източния фланг на ЕС постигнаха днес съгласие за изграждането на стена срещу дронове по източната граница на блока. Еврокомисарят по отбраната разговаря днес с министрите на отбраната на 9 страни, сред които и българския военен министър.

Какво ще представлява стената срещу дронове, кога ще започне изграждането ѝ и как България ще участва?

Изграждането на стена срещу дроновете в Европа става приоритет не само за държавите от източната част, но и за целия ЕС.

Андрюс Кубилиус - еврокомисар по отбраната: “Изправени сме пред сериозни предизвикателства. Русия тества способностите на ЕС и НАТО и нашият отговор трябва да бъде твърд, единен и незабавен. На днешната среща ние се съгласихме да преминем от дискусии към конкретни действия. Разбрахме се за най-важния момент - стената от дронове ще бъде ядрото на наблюдението на източния фланг и ще служи на цяла Европа. Заедно с нашите партньори на първа линия и безценния опит на Украйна постигнахме общо разбиране за нейния дизайн”.

Системата от сензори, радари, дронове и други технологии ще открива, проследява и неутрализира нежеланите летателни апарати във въздушното пространство на страните. Цялата стена - от Финландия до България - ще бъде координирана от единен център.

Според Кубилиус последните провокации в Полша, балтийските държави и Дания показват, че в момента в ЕС липсва ефективна система за откриване на чуждите дронове. Освен това прихващането на безпилотни средства с изтребители за милиони е нерентабилно.

Андрюс Кубилиус - еврокомисар по отбраната: “Непосредствен приоритет е изграждането на стена срещу дронове с усъвършенствано откриване, което със сигурност ни липсва на някои места. Системата ще позволи проследяване на дроновете и възможности за тяхното неутрализиране”.

Според Кубилиус стената срещу дронове ще помогне и в други области, като граничния и морския контрол и справянето с нелегалната миграция.

Съществена роля в изграждането на стената ще играе Украйна, която в момента разполага с най-добрите технологии за производство на дронове и има огромен опит в използването им.

