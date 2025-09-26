БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Държавите от източния фланг на ЕС постигнаха съгласие за...
Чете се за: 01:22 мин.
Водната криза в Брезник ще продължи поне до лятото...
Чете се за: 04:57 мин.

"Не идват на работа": Трети ден парламентът е блокиран от липса на кворум

Николай Минков
Всичко от автора
Чете се за: 06:00 мин.
У нас
Опозиционните партии са отказали да се подпишат под нов вот на недоверие на "Възраждане"

Народно събрание - зала
Снимка: БТА
За трети пореден ден парламентът не събра кворум. Това провокира размяна на реплики в кулоарите между управляващи и опозиция. Лидерът на ГЕРБ отговори задочно и на президента Румен Радев заради квалификациите му по адрес на ГЕРБ и още политически сюжети от деня, сега от Николай Минков

"Регистрирани са 111 народни представители, няма кворум. Няма да бъде открито днешното пленарно заседание. Следващо редовно заседание - 1 октомври от 9:00 часа".

Проваленият кворум бе повод за размяна на реплики между управляващи и опозиция.

"Този парламент е несъстоятелен. Не върши нищо градивно. Дори когато имаше кворум последните 3 седмици , парламентът заседаваше от 9 до 11 , а в пиковия си ден заседаваше до 12. Приеха се единствено закони, доунищожаващи пощите и БДЖ. Този парламент няма мнозинство, за да прави кворум, а това е задължение на мнозинството. Така че този парламент трябва да си отиде и да отиваме на избори", заяви Цончо Ганев- зам.-председател на "Възраждане".

"31 човека са командировани от управляващото мнозинство в момента. Вие представяте ли си от 140, 31 командировани? Няма да има кворум до следващата седмица, докато не се приберат. И като се приберат, трябва да си говорим за водопада на Росен Желязков, за петимата премиери, да си говорим за водната криза, че те чакат да завали дъжд. За вицепремиера Зафиров, който 2 месеца, откакто съществува този борд, прави аналитичен доклад без никаква ясна стратегия за решаване на кризата в Плевен", коментира Радостин Василев - председател на МЕЧ.

"Не идват на работа, какво да направя. Нашите депутати са в Япония, Франция и къде беше още - в Щатите", обясни лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

- Защо не ги върнете?

Бойко Борисов: Ще ги върнем, днес се прибират.

На въпроса дали има риск от предсрочни избори Борисов отговори така:

"Всеки ден има. От ден първи ви казвам, че това е най-нестабилното правителство, защото то е направено само зарди това, че след 8 избора държавата беше в катаклизъм, тежък, доведен от Радев и неговите хора".

Борисов не спести и критики към президента по повод вчерашните му квалификации по адрес на ГЕРБ и управляващото мнозинство:

"А сега той мисли така за мен, а аз - за "пътя на Копринката" мога да говоря много повече. Държавен глава така не може да говори. Ако е държавен. Ако е партиен лидер и се присъединява към МЕЧ, "Величие" и е на тяхната територийка, да си каже каквото иска. Аз президент нямам. Има партиен лидер, който използва всяко мероприятие, за да говори само срещу правителството. Затова нищо ново не казва. А нещо казал ли е за "Боташ"? Днес тези 1,5 млн., които отиват за Турция, от българските учители ли да ги вземем? Утре от лекарите ли да ги вземем?"

И предупреди, че след 1 януари, когато Европа спира всякакви доставки на руски газ, "Боташ" може да се превърне в сериозна пречка при преговорите с Турция, която остава една от малкото възможности за алтернативни горива.

"Сега е моментът, в който държавите трябва да направят дългосрочни договори за втечен газ. Тук договорът с "Боташ" ни тежи като воденичен камък. Вместо с Турция да работим заедно, ние сега предварително отиваме с изсулени гащи да се договаряме с тях, защото те са подписали да прекарват през "Боташ" колкото искат газ и то - на 9,5 долара."

Борисов се обърна и към опозицията.

"Толкова важни неща има да се решават в тези няколко месеца. От един абсолютно провален План за възстановяване, да докараме все пак няколко милиарда в държавата. Това правим. Иначе и ние можем да им сипем всеки ден квалификации. Щото това е най-лесно. Всеки, който има някакво обвинение, кой насилвал министър за обществени поръчки. Знаем какво е ставало по митниците и сега са недоволни. Защитни тези".

А от "Възраждане" обявиха, че не им стигат 5 подписа за нов вот на недоверие заради водната криза и обвиниха МЕЧ, че не искат да им ги осигурят.

"Това, което се изтъкна от страна на МЕЧ, лично Костадинов да им се бил молил и това щяло да стане и те да мислят", коментира Цончо Ганев- зам.-председател на "Възраждане".

Отговорът на Радостин Василев:

"Не сме карали Костадинов да ни се моли, но ако много държи, може да дойде на един крак пред нашата стая и да подскача и да чука на Кирил Веселински да му отвори. Под такива мотиви не можем да се подпишем. А мотивите на "Възраждане" са, меко казано, аматьорски".

Освен МЕЧ и останалите опозиционни партии са отказали да се подпишат под искането за вот на "Възраждане".

#без кворум # Народно събрание #вот на недоверие #Бойко Борисов

Екоминистърът разпореди към ВиК дружествата спешно да се изпратят данни за алтернативни водоизточници
Екоминистърът разпореди към ВиК дружествата спешно да се изпратят данни за алтернативни водоизточници
Липсата на кворум провали за трети пореден ден заседанието на парламента (ОБЗОР)
Чете се за: 06:20 мин.
Президентът Радев: Появя ли се някъде - министрите на Борисов се разбягват като пилци
Чете се за: 02:15 мин.
Борисов за критиките на президента: Лошо възпитание, държавен глава не може да говори така
Чете се за: 02:20 мин.
Отново без кворум: Поредно провалено заседание на Народното събрание
Чете се за: 03:10 мин.
Росен Желязков: "Мета" има интерес да инвестира в България
Чете се за: 02:37 мин.

Държавите от източния фланг на ЕС постигнаха съгласие за изграждането на стена срещу дронове
Държавите от източния фланг на ЕС постигнаха съгласие за...
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Водният режим в Плевен остава, екоминистърът с критики към ВиК
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Тръмп заяви, че е близо постигането на споразумение за прекратяване на войната в Газа
Чете се за: 01:37 мин.
По света
"С канче се поливаме": Брезник остава "жаден", докога?
Чете се за: 05:02 мин.
У нас
"Не идват на работа": Трети ден парламентът е блокиран от...
Чете се за: 06:00 мин.
У нас
Президентът Радев: Появя ли се някъде - министрите на Борисов се...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Желязков пред Гутериш: България приветства инициативата ООН-80 като...
Чете се за: 01:40 мин.
По света
Белене – място на памет и уроци за Европа
Чете се за: 05:15 мин.
У нас
