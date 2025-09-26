БНТ с награда за популяризирането на българския туризъм

Българската национална телевизия получи Златен приз за "Успешно партньорство в популяризирането на българския туризъм".

Наградата беше връчена на режисьора на предаването "Туризъм.БГ" Мишо Ланджев. На официална церемония по повод Световния ден на туризма, списание Дестинация България отличи общини, фирми и туристически обекти, които със своята дейност са допринесли България да се утвърди като желана туристическа дестинация.

"Страхотно е за тази награда, за това внимание на "Дестинация България", която Българската национална телевизия получава, не конкретно предаването. С излъчването на подобни предавания в чужбина, Българската национална телевизия прави абсолютно необходимото, за ад популяризира този туризъм и виждам, че когато съм на път, когато съм някъде в музеи, страшно много хора от чужбина, българи, благодарят за това, което ние праим, именно защото го гледат оттам", коментира Мишо Ланджев, режисьор на "Туризъм.БГ".

"Това са нашите годишни награди по повод Световния ден на туризма. Това е ден, в който винаги отличаваме кметове, хотели, хотелиери, хора, които са с принос за развитието на туризма в България, защото по този начин почитаме Деня на туризма, който е утре, 27 септември. Няма да скрия, че БНТ като наш медиен партньор винаги получава, защото винаги с ваша помощ, вашата камера винаги са били на наше мероприятие и със най-голямо удоволствие също ще получат отличие", посочи Поли Иванова, издател на списание "Дестинация България".

Репортер: Дарина Ангелова