БЪЛГАРИЯ ЗАВОЮВА СРЕБЪРНИТЕ МЕДАЛИ ОТ СВЕТОВНОТО ПЪРВЕНСТВО ПО ВОЛЕЙБОЛ

БНТ с награда за популяризирането на българския туризъм

Отличено беше предаването "Туризъм.БГ"

Българската национална телевизия получи Златен приз за "Успешно партньорство в популяризирането на българския туризъм".

Наградата беше връчена на режисьора на предаването "Туризъм.БГ" Мишо Ланджев. На официална церемония по повод Световния ден на туризма, списание Дестинация България отличи общини, фирми и туристически обекти, които със своята дейност са допринесли България да се утвърди като желана туристическа дестинация.

"Страхотно е за тази награда, за това внимание на "Дестинация България", която Българската национална телевизия получава, не конкретно предаването. С излъчването на подобни предавания в чужбина, Българската национална телевизия прави абсолютно необходимото, за ад популяризира този туризъм и виждам, че когато съм на път, когато съм някъде в музеи, страшно много хора от чужбина, българи, благодарят за това, което ние праим, именно защото го гледат оттам", коментира Мишо Ланджев, режисьор на "Туризъм.БГ".

"Това са нашите годишни награди по повод Световния ден на туризма. Това е ден, в който винаги отличаваме кметове, хотели, хотелиери, хора, които са с принос за развитието на туризма в България, защото по този начин почитаме Деня на туризма, който е утре, 27 септември. Няма да скрия, че БНТ като наш медиен партньор винаги получава, защото винаги с ваша помощ, вашата камера винаги са били на наше мероприятие и със най-голямо удоволствие също ще получат отличие", посочи Поли Иванова, издател на списание "Дестинация България".

Репортер: Дарина Ангелова

Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
Росен Желязков: Сребърните медали са феноменален успех - цяла България ви благодари Росен Желязков: Сребърните медали са феноменален успех - цяла България ви благодари
Чете се за: 01:00 мин.
Наталия Киселова: За нас са шампиони Наталия Киселова: За нас са шампиони
Чете се за: 00:50 мин.
България гледа финала с Италия – денят на истината за „лъвовете“(ГАЛЕРИЯ) България гледа финала с Италия – денят на истината за „лъвовете“(ГАЛЕРИЯ)
Чете се за: 00:15 мин.
България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
54906
Чете се за: 03:55 мин.
В очакване на Роби Уилямс - тази вечер на стадион "Васил Левски" В очакване на Роби Уилямс - тази вечер на стадион "Васил Левски"
Чете се за: 00:45 мин.

