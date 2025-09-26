След скандалния клип с насилие между ученички - какво казват психолозите?

Продължаваме да следим темата със скандалните видеа, разпространени в социалните медии, на които се вижда как момичета унижават и тормозят своя връстничка. Случаят предизвика вълна от възмущение и реакцията на институциите. В училището, в което учат две от нападателките, са потресени от агресивните им действия. По данни на УНИЦЕФ всяко шесто дете в България е подлагано на физическо насилие в училище.

Почти три дни никой не разбира за агресията и унизителното отношение към пострадалото момиче. Клипът е заснет от дете, но е качен в социалните мрежи от мъж. Той вече е разпитан от полицията. В училището на двете извършителки са шокирани. Те били добри ученички, твърди директорката на училището, в което двете нападателки не създавали проблеми до този момент.

Таня Груева - директор на 4 ОУ “Джон Атанасов”: "Телефонът прегрява в дирекцията. Притеснени родители започват да звънят и да питат защо някой ни асоциира с това злодеяние. Като институция сме длъжни да вземем мерки без значение, че това не се случва в училище и в нашата сграда, но това, че разпознахме две наши ученички е огромен удар за нас като институция."

Двете момичета не могли да обяснят защо са постъпили по този начин.

Таня Груева - директор на 4 ОУ “Джон Атанасов”: "Те се разреваха, разбира се, и много трудно разбирахме какво искат да споделят, изключително притеснени и разстроени от факта ... чак тогава явно си дадоха сметка в какво са се забъркали и какво злодеяние са извършили."

Родителите разказват на директорката, че не са знаели нищо.

Таня Груева - директор на 4 ОУ “Джон Атанасов”: "Единият татко е разпознат от мен като един от доброволците в училище, който винаги се е отзовавал с подкрепа, с доброволен труд, не сме имали среща с тези родители по лош повод."

Проявата на физическо и вербално насилие от деца е сигнал, че нещо им липсва, казват психолозите. В определен смисъл те също са жертви, понякога и буквално. Около 30 000 деца у нас живеят в семейства, в които има конфликт между родителите.

Александър Миланов - Център по клинична психология, психоонкология и психосоматика: "Това, което им липсва в нашата работа го наричаме връзка. Тоест, когато покрай теб връзките на грижа, на доверие, на взаимодействие и взаимоотношения, които те карат да преживяваш спокойствие отсътстват, тогава се проявява търсенето на тази връзка - през различни прояви на насилие. Някъде в онази общност, в която живеят, не е задължително да е семейството, тези деца или не са получавали отговор като "не" или нямат стабилни авторитети, на които да се опрат или подкрепят."

Видеото бе споделено хиляди пъти, но това също е форма на насилие към пострадалото момиче.

Любомир Крилчев - координатор програми "Закрила от насилие и достъп до правосъдие" УНИЦЕФ България: "Многократното публикуване увеличава и ретравмира жертвата мнокократно, затова трябва да се каже, че хората не трябва да споделят такива клипове."

В понеделник училището ще гласува какво наказание да наложи на двете извършителки.