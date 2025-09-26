Премиерът Желязков ще произнесе реч пред ООН тази вечер

Последен ден от участието на премиера Росен Желязков и българската правителствена делегация в 80-ата юбилейна сесия на Общото събрание на ООН. Тази вечер е речта на министър председателя от трибуната на организацията пред държавните и правителствени ръководители от държавите членки.

От Ню Йорк предават специалните пратеници на БНТ Ирина Цонева и операторът Иван Мушкаров.

Речта на премиера Росен Желязков от най-високата световна трибуна ще започне късно тази вечер българско време. Очаква се той да отправи силен призив към международната общност за единение на фона на разрастващите се конфликти и необходимостта от глобален мир и сигурност.

Желязков ще потвърди ангажимента на България към изпълнението на целите на ООН за устойчиво развитие и към международния ред, основан на правила, с ООН в основата си като платформа за диалог и мир. От началото на своето членство преди 70 години страната ни последователно съблюдава идеалите на организацията и допринася за поддържането на мира, устойчивото развитие и защитата на човешките права.

Очаква се премиерът да акцентира в изказването си върху ключови теми като войната в Украйна, ситуацията в Близкия изток и европейската интеграция на Западните Балкани.

Тези въпроси бяха поставени и в рамките на разговора на българския министър-председател с генералния секретар на ООН Антониу Гутериш, в който бе потвърдена значимата роля на България през последните седем десетилетия в усилията за опазване на световния мир и сигурност.

Премиерът обаче изрази и своите притеснения за текущите конфликти, които възпрепятстват изпълнението на целите за устойчиво развитие.

Росен Желязков, премиер: "Но и оптимизъм, че чрез науката, технологиите и устойчивото развитие човечеството може да постигне напредък, отговаряйки на нарастващите нужди на глобалното население. Говорихме и за ролята на България в европейския контекст, като страна от Черноморския регион и предизвикателствата, които произтичат от това."

Генералният секретар благодари за подкрепата на България към реформите в организацията и поздрави страната по случай отбелязването на 70-годишнината от нашето членство в ООН.