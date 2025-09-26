БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Желязков се срещна с Гутериш

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
Деца
Запази

България приветства инициативата ООН-80 като стъпка към по-силна организация

желязков гутериш българия приветства инициативата оон стъпка силна организация
Слушай новината


Министър-председателят Росен Желязков се срещна в Ню Йорк с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш в рамките на 80-ата сесия на Общото събрание.

Желязков заяви, че България подкрепя инициативата ООН-80 и приоритетите ѝ – мир и сигурност, устойчиво развитие и защита на човешките права. Той допълни, че въпреки напреженията по света има оптимизъм, че чрез наука и технологии тези цели могат да бъдат постигнати.

Антонио Гутериш благодари за подкрепата и поздрави България за 70 години членство в ООН.
На срещата премиерът представи и новия постоянен представител на страната – Гергана Караджова.

Последвайте ни

ТОП 24

Световно първенство по волейбол: САЩ - България 2:3 (ГАЛЕРИЯ)
1
Световно първенство по волейбол: САЩ - България 2:3 (ГАЛЕРИЯ)
Инцидент с пътник спря електрозахранването на метростанция "Сердика 2"
2
Инцидент с пътник спря електрозахранването на метростанция...
Пенсионерите ще могат да вземат пенсията си от всяка пощенска станция в едно населено място
3
Пенсионерите ще могат да вземат пенсията си от всяка пощенска...
България се изправя срещу Чехия в събота в 9:30 ч. в първия полуфинал на световното по волейбол
4
България се изправя срещу Чехия в събота в 9:30 ч. в първия...
След гонка с мощни коли: Фолкпевецът Емрах Стораро беше привикан в СДВР заради клип (ВИДЕО)
5
След гонка с мощни коли: Фолкпевецът Емрах Стораро беше привикан в...
Европрокуратурата образува дисциплинарно производство срещу Теодора Георгиева
6
Европрокуратурата образува дисциплинарно производство срещу Теодора...

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
3
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
4
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
5
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
6
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна

Още от: У нас

Откриха торса на статуя на Херакъл при Хераклея Синтика
Откриха торса на статуя на Херакъл при Хераклея Синтика
Новините 25.09.2025г. Новините 25.09.2025г.
Чете се за: 00:20 мин.
Скандален клип с насилие над момиче: ДАЗД и полицията се намесиха Скандален клип с насилие над момиче: ДАЗД и полицията се намесиха
Чете се за: 00:52 мин.
Емрах Стораро привикан в полицията заради клип Емрах Стораро привикан в полицията заради клип
Чете се за: 01:10 мин.
„Made in EU“ получи голямата награда на фестивала „Златна роза“ „Made in EU“ получи голямата награда на фестивала „Златна роза“
Чете се за: 00:17 мин.
14-тото издание на "Нощ на литературата" осветява 11 точки в България 14-тото издание на "Нощ на литературата" осветява 11 точки в България
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

Борисов за критиките на президента: Лошо възпитание, държавен глава не може да говори така
Борисов за критиките на президента: Лошо възпитание, държавен глава...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Желязков пред Гутериш: България приветства инициативата ООН-80 като стъпка към по-силна организация Желязков пред Гутериш: България приветства инициативата ООН-80 като стъпка към по-силна организация
Чете се за: 01:40 мин.
По света
Насилие между ученички: "Агресията не се лекува с агресия – ще бъдем безкомпромисни", заяви директорката Насилие между ученички: "Агресията не се лекува с агресия – ще бъдем безкомпромисни", заяви директорката
Чете се за: 04:35 мин.
У нас
Кризисният щаб в Плевен заседава в търсене на решение за тежката водна криза Кризисният щаб в Плевен заседава в търсене на решение за тежката водна криза
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Тръмп: Турция ще се съгласи да спре да купува руски петрол
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Дронове над Дания: Летището в Олборг беше затворено за кратко
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Проф. Христо Пимпирев: „България върви към полупустинен...
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Нов музей на Фрида Кало отваря врати в Мексико (СНИМКИ)
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ