Желязков се срещна с Гутериш

България приветства инициативата ООН-80 като стъпка към по-силна организация
Министър-председателят Росен Желязков се срещна в Ню Йорк с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш в рамките на 80-ата сесия на Общото събрание.
Желязков заяви, че България подкрепя инициативата ООН-80 и приоритетите ѝ – мир и сигурност, устойчиво развитие и защита на човешките права. Той допълни, че въпреки напреженията по света има оптимизъм, че чрез наука и технологии тези цели могат да бъдат постигнати.
Антонио Гутериш благодари за подкрепата и поздрави България за 70 години членство в ООН.
На срещата премиерът представи и новия постоянен представител на страната – Гергана Караджова.