Желязков се срещна с Гутериш



Министър-председателят Росен Желязков се срещна в Ню Йорк с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш в рамките на 80-ата сесия на Общото събрание.

Желязков заяви, че България подкрепя инициативата ООН-80 и приоритетите ѝ – мир и сигурност, устойчиво развитие и защита на човешките права. Той допълни, че въпреки напреженията по света има оптимизъм, че чрез наука и технологии тези цели могат да бъдат постигнати.

Антонио Гутериш благодари за подкрепата и поздрави България за 70 години членство в ООН.

На срещата премиерът представи и новия постоянен представител на страната – Гергана Караджова.