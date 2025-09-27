БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Чете се за: 04:30 мин.

Специализирана полицейска операция срещу чуждестранни нарушители на пътя

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Аксения Ангелова
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Само за няколко часа на ГКПП „Кулата“ са установени 13 случая на неплатени глоби, включително румънски шофьор с 26 санкции за близо 4000 лева

Специализирана полицейска операция на МВР съвместно с Националното толуправление се провежда днес на ГКПП „Кулата“. Акцията е насочена основно към чуждестранни нарушители на пътя. Системите на толуправлението засичат автомобили, които се движат по пътищата на България с неплатени или невръчени глоби. Информацията се предава на МВР, след което се предприемат действия по спиране на превозното средство и връчване на санкциите. На водачите се предоставя възможност да заплатят глобите на място чрез ПОС терминал или по банков път.

„Ако служителите установят нарушения на място, те съставят глоба с фиш. Съгласно измененията в Закона за движение по пътищата, влезли в сила от септември, ако водачът не заплати на място, се прилага принудителна мярка – сваляне на регистрационните табели и отнемане на свидетелството за регистрация до заплащане на глобата. Тази мярка не може да се приложи за стари нарушения,“ обясни пред БНТ старши инспектор Георги Бучков, началник група „Пътен контрол, организация на движението и превантивна дейност“.

От 8:00 часа тази сутрин до следобед са установени 13 случая на водачи, движещи се с незаплатени глоби. Всички са спрени и санкционирани на място.

Има и един куриозен случай – румънски шофьор е спрян и е установено, че има невръчени 26 глоби на обща стойност 3960 лева. Той е заявил, че ще ги заплати по банков път.

Специализирани акции се извършват на всички гранични контролно-пропускателни пунктове в страната. Очаква се в бъдеще да се включат и служители на „Гранична полиция“. Целта е по-висока събираемост на глобите от чуждестранните водачи.

