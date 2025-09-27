Световен ден на туризма е

София отбелязва Световния ден на туризма с безплатни пешеходни и автотурове на градския транспорт.

Организатор е общинското предприятие "Туризъм" към Столичната община.

В София празникът ще протече под мотото "Туризъм и устойчива трансформация" и цели да приобщи гостите и жителите на столицата към идеята за повече пешеходно придвижване, по-често използване на градския транспорт и по-малко на личните автомобили.

Програмата включва 17 напълно безплатни обиколки.

Сред акцентите са тур в НДК с екскурзовод, пешеходна обиколка за начинаещи от мавзолей-гробница на Княз Александър I Батенберг, с продължителност около два часа, тур с ретро трамвай от Централна автогара на всеки час между 12:00 и 15:00 до пл. "Журналист" и обиколка с двуетажен автобус – с екскурзовод, от пл. "Свети Александър Невски", на всеки час от 10 до 18 ч..