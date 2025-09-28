БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Днес от 13:30 часа БНТ1 съвместно с Maкс Спорт 2 ще излъчат финала на световното първенство по волейбол за мъже между България и Италия. Правата за излъчване са предоставени безвъзмездно от А1 България и Mакс Спорт

Молдова избира - Европа или Русия?

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Властта обяви засилени мерки за сигурност

Снимка: БТА
Парламентарни избори в Молдова. Вотът се определя като ключов, защото се приема като избор между Европейския съюз и Русия. Властта обяви засилени мерки за сигурност. Има ли напрежение в Молдова?

Спокойно започна и продължава изборният ден в Молдова. Към момента, гласувалите са малко над 20%.

Разкрити са 2274 секции. 300 от тях са в чужбина. За гласовета на хората се борят 23 партии и коалиции. Но основният сблъсък е между проевропейската партия на Мая Санду и формация от 4 проруски партии на бившия държавен глава Игор Додом.

Вашите гласове, а не купените, трябва да решат съдбата на Молдова. Това каза Мая Санду след като гласува.

Мая Санду, президент на Молдова:
Молдова има шанса да подсили демокрацията си, да запази мира и да продължи по пътя към европейската интеграция. Ако позволим на Русия да повлияe на изборите, може да загубим всичко. Това би създало огромен риск за други държави в региона, като Украйна.

Това би създало огромен риск за други държави в региона, като Украйна. В пост във Фейсбук Игор Додон написа "нека изберем държава, в която хората не се страхуват".

А как молдовците коментират днешния вот?

"За хубав живот, за здраве. За да е всичко добре. И без това всичко си ни е наред!"

"За хубав живот, за справедливост, и най-важното - за мир!"

"За европейския избор, за евроатлантическия Алианс. За благоденствието, което очаква страната ни."

"За Европа. За да ни е всичко наред. За да няма война."

Изборният ден в Молдова приключва в 21 часа. Ще запази ли управляващата проевропейска партия мнозинство в парламента, предстои да разберем.

Вижте повече в прякото включване на специалните ни пратеници в Кишинев - Теодора Гатева и операторът Иван Ставрев

