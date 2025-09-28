БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Шеста световна титла за Ружди Ружди в тласкането на гюле
НА ЖИВО: България - Италия 0:0, финал на световното...
Днес от 13:30 часа БНТ1 съвместно с Maкс Спорт 2 ще излъчат финала на световното първенство по волейбол за мъже между България и Италия. Правата за излъчване са предоставени безвъзмездно от А1 България и Mакс Спорт

Шеста световна титла за Ружди Ружди в тласкането на гюле

Той триумфира в шампионата на планетата за хора с увреждания в Делхи.

Ружди Ружди
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Ружди Ружди спечели шестата си световна титла в клас F55 на тласкането на гюле в шампионата на планетата за хора с увреждания в Делхи. На индийска територия двукратният олимпийски шампион от Рио де Жанейро 2016 и Париж 2024 стигна до първото място със световен рекорд, подобрявайки с 26 сантиметра собственото си върхово постижение.

Българинът оглави класирането още с първото тласкане на финала, регистрирайки един от само два опита между десетимата участници над 12 метра с 12.38. Българинът не бе изместен от върха до самия край, в който атакува световен рекорд и го постигна. Той записа 12.94 метра и надхвърли с 26 сантиметра постижението си от световните финали през 2023 в Париж.

Така Ружди заслужи трета поредна и общо шеста световна титла в класовете F55 и F56 (различаващи се в подвижността на участниците в категорията). Неговата първа световна титла бе в Доха през 2015, а освен това българинът е и трикратен европейски шампион в различни класове между 2014 и 2016.

Втори в надпреварата в Делхи остана сърбинът Небойша Дурич, който записа 12.52 метра в петия си и предпоследен опит. Той бе втори зад Ружди и на Параолимпиадата през миналата година. Бронзовият медал с 12.02 остана за поляка Лех Столтман, който бе четвърти в Париж 2024.

Българката Фатме Исмаил финишира на девето място в клас F13 на хвърлянето на копие за жени, след като завърши един опит - 18.20 метра. Световна шампионка в категорията стана китайката Чжао Юйпин с най-добър опит за сезона с 45.22 метра. На подиума стъпиха още кенийката Шейла Уаньони с 38.63 метра и състезаващата се с неутрален статут Ана Кулинич-Сорокина с 37.74.

На Световното първенство по лека атлетика за хора с увреждания участват още Християн Стоянов и Стела Енева.

#Ружди Ружди

