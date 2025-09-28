БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Румен Петков: Пеевски за ПП-ДБ е като слънцето и въздуха

У нас
Те живеят от него и заради него, добави той

"На фронтовата линия ни постави г-жа Урсула фон дер Лайен. За съжаление там ни постави нашият премиер. Той направи няколко грешки. Отиде в Елисейския дворец, за да каже, че сме в Коалицията на желаещите без да уточни какво желаем", това заяви лидерът на АБВ Румен Петков в "Денят започва с Георги Любенов".

Не одобрявам войната, ние сме първите, които казаха стоп на войната, заяви още Петков.

"Как ще го желаем точно? Защото мераклии много. Желязков обяви в Ню Йорк, че преустановяваме транзита на газ, без да си дава сметка, че този транзит представлява гаранция за сигурност на Сърбия, Унгария и на Австрия, и имаме дългосрочно договори".

Ако преустановим тази доставка можем да бъдем съдени, добави той. Такава грешка направи и Асен Василев. По думите му "ние ставаме един непредвидим партньор и с такъв тип изявления премиерът не е полезен на държавата ни".

Според него Урсула фон дер Лайен не е била канена у нас - "обикалят си тук там, създават едни проблеми и след това ние берем пешкира".

"Ако сме на фронтова линия да бъде любезно Народното събрание да ни уведоми".

Тези хора като Урсула фон дер лайен са ни докарали до война, заяви Петков и попита "защо да лъжем обществото?".

Румен Петков "държеше да каже, че не е сред пропагандаторския екип на г-н Пеевски".

"Казвам го, защото Пеевски за ПП-ДБ е като слънцето и въздуха".

ПП-ДБ не могат да живеят без Пеевски - заяви Петков: "Те живеят от него и заради него". Да престанем с този култ към личността на Пеевски, призова лидерът на АБВ.

По отношение на участието в коалицията Румен Петков заяви, че то не е "ласкателно". Много е трудно, каза той, защото обясненията, които трябва да се дават пред избирателите са много.

По темата за безводието в Плевен каза, че той има генезис от 10 години, "а не е от вчера".

"И да ми казва премиерът "късно е да търсим виновни" ми се струва нелепо. Ние даваме ли си сметка колко вода изтича ей така? А ако ерозира жилищен комплекс? Да се вземе доклада на КЕВР и да се види".

Вижте целия разговор във видеото

#Румен Петков #АБВ

