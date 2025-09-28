БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Днес от 13:30 часа БНТ1 съвместно с Maкс Спорт 2 ще излъчат финала на световното първенство по волейбол за мъже между България и Италия. Правата за излъчване са предоставени безвъзмездно от А1 България и Mакс Спорт

Масови протести срещу войната в Газа

Христо Ценов
Те са с искания за незабавно прекратяване на военните действия и освобождаване на заложниците

Снимка: БТА
Масови протести срещу войната в Газа в няколко израелски градове, сред които Йерусалим и Тел Авив.

Протестиращите са с искания за незабавно прекратяване на военните действия в Газа и освобождаване на заложниците. В Йерусалим множеството се събра пред резиденцията на премиера Бенямин Нетаняху, който в момента е на визита в Съединените щати.

Протестиращите заявиха, че израелското правителство не прави достатъчно усилия за връщане на заложниците. Речта на Нетаняху пред Общото събрание на ООН предизвика критики заради това, че не спомена план или възможност за примирие.

Сара, протестираща:
Речта на премиера ни пред ООН с право накара делегатите да си тръгнат от залата. Нетаняху не иска да приключи войната. Той пази коалицията си. Вкарва Израел в международна изолация, и то против волята на повечето израелски граждани.

