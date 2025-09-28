Масови протести срещу войната в Газа в няколко израелски градове, сред които Йерусалим и Тел Авив.



Протестиращите са с искания за незабавно прекратяване на военните действия в Газа и освобождаване на заложниците. В Йерусалим множеството се събра пред резиденцията на премиера Бенямин Нетаняху, който в момента е на визита в Съединените щати.

Протестиращите заявиха, че израелското правителство не прави достатъчно усилия за връщане на заложниците. Речта на Нетаняху пред Общото събрание на ООН предизвика критики заради това, че не спомена план или възможност за примирие.