В очакване на Роби Уилямс - тази вечер на стадион "Васил Левски"

Британската поп звездата Роби Уилямс се завръща в България с концерт на стадион "Васил Левски" тази вечер. София е част от световното турне на певеца, което започна през май от Единбург.



Турнето промотира предстоящия му албум "Britpop", който се очаква да излезе след две седмици. Роби Уилямс има над 85 милиона продадени албума, като 14 пъти е бил номер 1 във Великобритания.

Концертът в София е втори за британската звезда в България. Преди 10 години Роби Уилямс пя пред 35 хиляди в Бургас.

снимки: БГНЕС