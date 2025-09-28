БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
България излиза срещу шампиона Италия за златото на...
Чете се за: 03:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Днес от 13:30 часа БНТ1 съвместно с Maкс Спорт 2 ще излъчат финала на световното първенство по волейбол за мъже между България и Италия. Правата за излъчване са предоставени безвъзмездно от А1 България и Mакс Спорт

В очакване на Роби Уилямс - тази вечер на стадион "Васил Левски"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Запази

Турнето промотира предстоящия му албум "Britpop", който се очаква да излезе след две седмици

В очакване на Роби Уилямс - тази вечер на стадион "Васил Левски"
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Британската поп звездата Роби Уилямс се завръща в България с концерт на стадион "Васил Левски" тази вечер. София е част от световното турне на певеца, което започна през май от Единбург.


Турнето промотира предстоящия му албум "Britpop", който се очаква да излезе след две седмици. Роби Уилямс има над 85 милиона продадени албума, като 14 пъти е бил номер 1 във Великобритания.

Концертът в София е втори за британската звезда в България. Преди 10 години Роби Уилямс пя пред 35 хиляди в Бургас.

снимки: БГНЕС

#Роби Уилямс #концерт

Последвайте ни

ТОП 24

БНТ 1 ще излъчи финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
1
БНТ 1 ще излъчи финала на световното първенство по волейбол между...
И трета българка е задържана в Русия
2
И трета българка е задържана в Русия
Заедно пред екрана за финала на Световното по волейбол на площад "Св. Александър Невски"
3
Заедно пред екрана за финала на Световното по волейбол на площад...
БНТ излъчва на живо финала на Световното по волейбол: България срещу Италия
4
БНТ излъчва на живо финала на Световното по волейбол: България...
Бърз влак в направление Варна-София пътува със закъснение поради паднало дърво, има леко пострадал пътник
5
Бърз влак в направление Варна-София пътува със закъснение поради...
България на финал на световно по волейбол след 55 години (ОБЗОР)
6
България на финал на световно по волейбол след 55 години (ОБЗОР)

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
3
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
4
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
5
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
6
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)

Още от: Любопитно

Назад във времето: Откриха единствения по рода си воден часовник на Сахат тепе в Пловдив
Назад във времето: Откриха единствения по рода си воден часовник на Сахат тепе в Пловдив
Бункер, преобразуван в жилище, е номиниран за британска архитектурна награда Бункер, преобразуван в жилище, е номиниран за британска архитектурна награда
Чете се за: 02:00 мин.
Продават на търг китарата на Ноел Галахър, белязала раздялата на "Оейзис" през 2009 г. Продават на търг китарата на Ноел Галахър, белязала раздялата на "Оейзис" през 2009 г.
Чете се за: 02:25 мин.
И те закриват сезона: Семейство диви прасета отиде на плаж във Варна (ВИДЕО) И те закриват сезона: Семейство диви прасета отиде на плаж във Варна (ВИДЕО)
Чете се за: 00:52 мин.
Откриха нов фрагмент от пъзела на миналото в Хераклея Синтика Откриха нов фрагмент от пъзела на миналото в Хераклея Синтика
Чете се за: 01:07 мин.
Рекорди на Гинес: Прасе на скейтборд и магарета Рекорди на Гинес: Прасе на скейтборд и магарета
Чете се за: 00:32 мин.

Водещи новини

България излиза срещу шампиона Италия за златото на световното първенство по волейбол
България излиза срещу шампиона Италия за златото на световното...
Чете се за: 03:50 мин.
Национални отбори
Владимир Николов: Тези деца станаха мъже на това световно Владимир Николов: Тези деца станаха мъже на това световно
Чете се за: 03:07 мин.
Национални отбори
Шеста световна титла за Ружди Ружди в тласкането на гюле Шеста световна титла за Ружди Ружди в тласкането на гюле
Чете се за: 02:22 мин.
Още
Изборът: Ключов ден за бъдещето на Молдова Изборът: Ключов ден за бъдещето на Молдова
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Мащабна въздушна тревога в цяла Украйна
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Масови протести в Портланд, Тръмп изпрати военни
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Започват профилактични кардиологични прегледи в "Пирогов"
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
В очакване на Роби Уилямс - тази вечер на стадион "Васил...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ