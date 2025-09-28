Любо Ганев: Тези момчета наистина направиха страхотен успех, това е нещо велико

Президентът на волейболната федерация Любомир Ганев коментира в ефира на БНТ спечелените сребърни медали от мъжкия ни тим на световното първенство във Филипините.

Той смята, че България е записала голям успех на Мондиала.

"Тези момчета наистина направиха страхотен успех. Може би ние още не го осъзнаваме, но това е нещо велико и аз съм много горд с тях и се радвам, че те показаха как заедно състезатели, треньорски щаб и ние като ръководители, гледайки в една посока, имайки една единствена цел, нещата могат да се получат. Така че наистина съм много щастлив и много горд с тях", заяви Ганев.

Двама играчи от отбора ни бяха отличени с индивидуални награди. Александър Николов е пръв сред нападателите. Алекс Грозданов е блокировач номер едно на световното първенство.

"Аз казах, че в днешния мач ще победи този, който има по-силен сервис. Нищо, че не успяхме да победиме, така поне имаме цел. След две години има световно първенство, което е в Полша, а следващата имаме европейско първенство, на което сме домакини и волейболна Лига на нациите. Така че тези момчета имат цел пред себе си вече", каза още Ганев.

Той сподели, че момчетата са научили за подкрепата от страна на всички българи.

"Казахме какво е било в България, как цялата държава е била за тях, как стотици хиляди хора са били по площадите и по улиците. Казах им, че са направили нещо велико, за което могат само да се радват", сподели президентът на БФ волейбол.

"Така че това, което направихме е едно прекрасно начало, защото тези момчета поне в следващите 10 години ще ни показват подобни резултати на тези, които видяхме тази година", продължи той.

"Искам да благодаря първо на всички фенове, които подкрепяха тези момчета, на всички хора, които бяха пред телевизионните екрани, по улиците, по площадите, на вас, медиите, които направихте възможно тези успехи да стигнат до всеки един българин, на всички партньори, които ни помагат, на държавата с министерството, което прави. Защото без вас, без тази помощ, ние нямаше да може да успееме. Така че продължавайте да го правите. Тези момчета го заслужават, българският волейбол го заслужава", завърши Любо Ганев.

Вижте разговора във видеото!