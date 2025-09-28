БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
БЪЛГАРИЯ ЗАВОЮВА СРЕБЪРНИТЕ МЕДАЛИ ОТ СВЕТОВНОТО ПЪРВЕНСТВО ПО ВОЛЕЙБОЛ

Светослав Гоцев: Този отбор ще има много шансове да спечели още медали

Капитанът на Левски е оптимист за бъдещето на националния отбор по волейбол.

Светослав Гоцев
Капитанът на Левски София и доскорошен национал Светослав Гоцев, който е участник на три световни първенства, коментира пред БНТ представянето на „лъвовете“ на Мондиала във Филипините и спечеленото второ място на планетарния форум.

„Изключително щастлив от нашите момчета, разочарование със сигурност ще има, защото като стигнал толкова напред остава една негативна нотка, че не си спечелил последния мач. Те трябва да са горди с постигнатото. Те са най-младия отбор на световно първенство, ще имат много шансове напред за още медали. Аз съм оптимист. Радвам се, че в състава имаме 7 деца от нашата школа. Поздравявам ги и ги очаквам скоро“, коментира Гоцев.

„Успехът сам по себе си не е плод на късмет. Условията, които сме поставили, тренировките и упоритата работа от подрастващи до влизането им в мъжките отбори имат основа. При подрастващите имаме европейски и световно шампиони. Не трябва да бъде изненада, че националният отбор е на такова нищо, защото това, което идва отдолу показва, че имаме потенциал. Те са близки един до друг на възраст и на манталитет. Това са хора, които искат да израстват като играчи и са изцяло мотивирани“, добави Гоцев.

Подробности вижте във видеото!

