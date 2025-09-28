Наталия Киселова: За мен нашите момчета са шампиони

Председателят на парламента Наталия Киселова похвали представянето на националния отбор на България по волейбол, който заслужи сребърни медали на световното първенство във Филипините. На финала селекцията на Джанлоренцо Бленджини отстъпи с 1:3 гейма пред Италия.

„Преди всичко искам да поздравя всички. Това, което постигнаха момчетата е страхотен успех. Само няколко загубени точки показаха, че те могат да бъдат на върха. За мен те са шампиони. Усилията през последните месеци показаха, че където може държавата да помага се помага. Резултатите са видими“, коментира Киселова.

Тя изгледа финала на световното на специално монтирания екран на стадион „Юнак“ в столицата.