Днес от 13:30 часа БНТ1 съвместно с Maкс Спорт 2 ще излъчат финала на световното първенство по волейбол за мъже между България и Италия. Правата за излъчване са предоставени безвъзмездно от А1 България и Mакс Спорт

Джанлоренцо Бленджини: Трябва да покажем възможно най-доброто

Важното е технически, ментално да открием най-добрите решения, които мислим, че в момента може да се вземат, за да спечелиш точката. Това каза селекционерът на българския национален отбор Джанлоренцо Бленджини преди мача за златото на световното първенство по волейбол. България се изравя срещу актуалния шампион Италия.

"Трябва да бъдем фокусирани през целия двубой", каза още Бленджини.

"Това е един от най-добрите отбори в света, не само световен шампион. Това означава много. Но, чисто като изживяване, може да кажем, че отборът има много качество. Да, може те да са фаворити днес, но най-важното нещо е първо да опитаме да изиграем най-добрия си волейбол по време на този двубой и да останем през цялото време на едно ниво", коментира специалистът.

"Не е важно, кой е от другата страна на мрежата. Трябва да мислим през цялото време, че трябва да покажем възможно най-доброто", завърши Бленджини, селекционер на българския национален отбор.

Вижте интервюто във видеото!

