Любо Ганев: Сигурен съм, че момчетата знаят, че могат да спечелят този мач

Сърцето още бие нормално, точно след един час, ще се увеличи ритъмът, защото, наистина, това е мачът на живота за тези момчета. Това каза президентът на БФ по волейбол Любомир Ганев в студиото на БНТ преди финалния двубой за световната титла България - Италия.

"Ние бяхме сигурни, че тези успехи рано или късно ще дойдат. Бяхме си поставили една цел, която беше класирането за Олимпиадата в Лос Анджелис 2028 година. Но радвам се, че тези момчета още в първата година, когато се събраха да играят заедно, показаха този резултат. Това означава, че техният труд, който те положиха през последните 5 месеца, наистина им се отблагодарява. И наистина те бяха подготвени не само физически, но и психически и ментално, което беше най-важното", обясни Ганев.

"Те направиха един отбор, в който са задружни, в който състезателите, треньорският щаб, ние като федерация, а даже и голяма част от феновете, мислим за едно и също нещо, т.е. как тези момчета се класират напред. Хубаво е, че тези момчета знаят, че могат да побеждават, тренират така, за да могат да побеждават и те го правят", добави президентът на БФВ.

Той коментира и шансовете ни да победим Италия.

"Кико Бленджини ги учи да играят за всяка топка. Да не се интересуват от резултата, да не се интересуват за гейма или за мача, а да се борят за всяка топка. Аз съм сигурен, че ако те играят така, както тренираха през последните няколко месеца, ако си изпълняват тактическите указания, които са им дадени, ще стане един интересен мач. Вече кой ще победи, към настоящия момент, няма значение, но момчетата казаха - ние сме дошли да вземем златите медали. И Кико го каза вчера, след като свърши мачът срещу Чехия - ние сме дошли за златото, но никой не го знае. Така че, моля ви, още 24 часа търпение. Аз съм сигурен, че те ще излязат, защото те знаят, че могат да спечелят този мач", сподели Ганев.

"Аз искам да благодаря от сърце на абсолютно всички фенове, на тези, които са пред телевизорите, на тези, които днес ще гледат мача по площади, по ресторанти, по зали, и на всички партньори, които помагат, за да постигнем тези високи цели. Искам действително да им благодаря и да им се поклоня, защото тези момчета имат нужда от тази подкрепа и продължавайте така, защото ние го правим за вас. Момчетата казаха, ние играем за България", завърши той.

Вижте повече във видеото!