Георги Сеганов: Симеон Николов е феномен с изключителни физически и технически качества

Бившият капитан на мъжкия национален отбор по волейбол Георги Сеганов отличи качествата и способностите на разпределителя на България Симеон Николов.

Наследник на Сеганов е именно той. Синът на Владимир Николов блести с изявите си с националната фланелка.

"С нетърпение очаквам този мач. Той е феномен във волейбола. Има изключителни физически и технически качества. Има качества, завидни за едно 18-годишно момче. Той е пример, че трудът се отблагодарява. Бях един месец с него на лагер и видях, че той се труди максимално", сподели той в интервю за БНТ.

Според него възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини трябва да продължат да показват играта, която показаха до момента, за да пожънат успех.

"Момчетата вече спечелиха и обединиха всички. Никой не очакваше това постоянство и тази непримиримост, която показаха. Потенциалът на този тим е голям. Трябва да играят по същия начин, по който играха досега. Показаха обединеност, която помогна много в критичните моменти и трудните ситуации", допълни Сеганов.

Вижте цялото интервю във видеото.