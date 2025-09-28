Димо Тонев: Климатът за работа в националния отбор е невероятен

Климатът за работа е невероятен, нещо което не съм виждал досега в наш национален отбор. Това каза пред БНТ бившият национал Димо Тонев, който се включи по телефона от Хърватия.

„Това, че нямат опит е вярно, но начина, по който работеха през цялото лято и по който си помагат един на друг е впечатляващ. Виждаме как се подкрепят един друг. Климатът за работа е невероятен, нещо което не съм виждал досега в наш национален отбор. Когато един е в трудност, друг поема повече тежест. Трябва да отбележим и работата на селекционера Джанлоренцо Бленджини и това, че те му повярваха. Това е много важно. В предишни години сме имали този тънък момент да повярваме на треньора, който ни води и да се отдаваме на 100%“, коментира Тонев.

Друг бивш национален състезател – Евгени Иванов изтъкна, че характерът на сегашния отбор се отличава.

„Характерът е от голямо значение. Технически може да подобриш много неща, но характерът не се тренира. Този отбор се събра в този си вид буквално преди няколко месеца. Явно добрата работа, която са свършили през тези месеци, е в основната. Един талант, ако не бъде развиван, той ще си остане вечен талант. Бленджини е успял да изгради отбор. Да накара тези момчета да му вярват“, сподели Иванов.

Припомняме, че България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол.

Правата за излъчване са предоставени безвъзмездно от А1 България и MAX Sport.

